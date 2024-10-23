Тепло і стильно: з чим носити пуховик восени-взимку 2024/2025, щоб мати бездоганний вигляд

Пуховик – незамінна тепла річ, яка напевно є у кожної модниці. Це ідеальний одяг для зими, бо в ньому тепло, затишно й комфортно. І хто сказав, що у теплому одязі не можна мати стильний і розкішний вигляд? Є безліч варіантів трендових образів, які можна легко повторити. Розповідаємо, з чим носити пуховик, щоб навіть узимку мати стильний вигляд, незважаючи на морози.

Пуховик і джинси

З чим носити пуховик взимку 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Це ідеальне поєднання для повсякденного стилю. Найкраще підійдуть класичні сині джинси прямого крою, з ними можна одягати пуховики будь-яких відтінків. Це можуть бути куртки чорного, бежевого, жовтого й червоного кольорів, а також із різноманітними принтами. Таке вбрання можна доповнювати шкіряними масивними черевиками будь-якого кольору.

Пуховик і штани прямого крою

З чим носити пуховик взимку 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Стилісти рекомендують поєднувати монохромний одяг природних відтінків. Наприклад, якщо у вас куртка чорного кольору, то штани можна одягати світлі, якщо куртка в бежевому відтінку, то низ має бути такий самий або темного кольору. Тоді ви матимете бездоганний вигляд.

Пуховик і сукня міді чи максі довжини

З чим носити пуховик взимку 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Тут може бути безліч комбінацій і кольорових рішень. Пуховики чудово поєднуються із трикотажними сукнями, вовняними та сукнями-комбінаціями. Такий образ буде вишуканим і жіночним, навіть якщо куртка доволі об’ємна. Стилісти рекомендують моделі суконь довжини нижче коліна, вони вигідно доповнюються об’ємними пуховиками. Взуття може бути різноманітним – високі чоботи, ботильйони чи байкерські черевики.

Пуховик і трикотажний костюм

З чим носити пуховик взимку 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Що може бути ідеальнішим за тандем затишного трикотажного костюму та пуховика? Таке поєднання речей створить приголомшливий образ як на роботу, так і на прогулянки чи посиденьки з друзями в кафе. Довжина куртки не грає жодної ролі, адже під теплий костюм пасуватимуть будь-які пуховики.

Пуховик і джогери

З чим носити пуховик взимку 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Таке поєднання речей для стильних та сміливих. Джогери й об’ємний пуховик створюють ідеальний образ для прогулянок чи заміських поїздок. До такого тандему підійдуть грубі байкерські черевики, зимові кросівки або челсі.

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