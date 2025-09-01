ТСН у соціальних мережах

Тепло, комфорт і зручність — новий осінній тренд: приберіть джинси подалі

Наприкінці серпня і на початку вересня українські модниці починають переглядати свій гардероб, поступово замінюючи легкий літній одяг на більш теплі та щільні речі.

Тетяна Мележик
Що носити восени 2025 року

Що носити восени 2025 року / © unsplash.com

Експерти моди радять разом із легкими сукнями прибирати на зберігання й джинси. Цього сезону замість деніму стилісти пропонують обирати інші тканини. Актуальними залишаються штани різного крою, що пасують будь-якій фігурі та віку.

Чим замінити джинси:

  • Штани з екошкіри. Ідеально поєднуються як із джемпером, так і з жакетом. Привертають увагу та підкреслюють індивідуальність, підходять для тих, хто любить виділятися.

  • Штани з м’яких тканин або вельвету. Комфортний щоденний варіант для тих, хто цінує свободу рухів і практичність.

  • Кльош та палацо. Широкі штани повертаються на вулиці, а кльош стає одним із головних трендів цієї осені.

Для прихильниць жіночних образів стилісти радять звернути увагу на актуальні спідниці з щільної тканини — довгі та середньої довжини.

Що стосується кольорів вересня-жовтня, головний тренд цієї осені — королівський фіолетовий. Для міських образів дизайнери пропонують поєднувати його з чорним, молочним, графітовим та кавовим відтінками.

