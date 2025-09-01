- Дата публікації
-
Тепло, комфорт і зручність — новий осінній тренд: приберіть джинси подалі
Наприкінці серпня і на початку вересня українські модниці починають переглядати свій гардероб, поступово замінюючи легкий літній одяг на більш теплі та щільні речі.
Експерти моди радять разом із легкими сукнями прибирати на зберігання й джинси. Цього сезону замість деніму стилісти пропонують обирати інші тканини. Актуальними залишаються штани різного крою, що пасують будь-якій фігурі та віку.
Чим замінити джинси:
Штани з екошкіри. Ідеально поєднуються як із джемпером, так і з жакетом. Привертають увагу та підкреслюють індивідуальність, підходять для тих, хто любить виділятися.
Штани з м’яких тканин або вельвету. Комфортний щоденний варіант для тих, хто цінує свободу рухів і практичність.
Кльош та палацо. Широкі штани повертаються на вулиці, а кльош стає одним із головних трендів цієї осені.
Для прихильниць жіночних образів стилісти радять звернути увагу на актуальні спідниці з щільної тканини — довгі та середньої довжини.
Що стосується кольорів вересня-жовтня, головний тренд цієї осені — королівський фіолетовий. Для міських образів дизайнери пропонують поєднувати його з чорним, молочним, графітовим та кавовим відтінками.