Тепло в кімнаті без обігрівача і фольги: лайфгак, який працює за -15 °C

Як зігрітися без опалення вночі / © pexels.com

У сучасних умовах важливо шукати будь-які рішення, адже бездіяльність веде до одного — холоду та ризику переохолодження. Один зі способів — поставити під ліжко два паковання солі. На перший погляд це здається дивним: як сіль може зберігати тепло? Проте варто розібратися детальніше.

Сіль чудово поглинає вологу з повітря, а сухе повітря відчувається теплішим, навіть якщо температура залишається тією ж. Вдень паковання повільно нагріваються від тепла кімнати, а вночі так само повільно віддають його, створюючи невелике, але відчутне тепло.

Розміщувати сіль під ліжком треба невипадково. Холод передусім йде від підлоги, особливо у старих квартирах або приватних будинках, де підлога не тримає тепло. Сіль під спальним місцем, особливо біля ніг, зменшує відчуття сирості та холоду там, де він найвідчутніший.

Звісно, цей метод не замінить опалення і не перетворить кімнату на курорт. Варто одягатися тепліше та додатково користуватися іншими способами зігрівання. Але як безпечний і майже безкоштовний лайфгак він допомагає зберегти кілька градусів тепла, що особливо важливо, коли кожен градус комфорту має значення.

Навіть психологічно цей прийом працює: відчуття додаткового тепла робить сон спокійнішим. Маючи в арсеналі такий лайфгак, зима здається не такою безжальною, а сон у теплому ліжку — найкраще підтвердження його ефективності.