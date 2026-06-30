Тепловий удар може вбити: які симптоми у жодному разі не можна ігнорувати та як врятувати людину

Спека. / © Associated Press

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Тепловий удар — це небезпечний стан, який виникає через сильне перегрівання організму, коли тіло не може нормально охолоджуватися. Він з’являється під час тривалого перебування на сонці, у душному приміщенні або під час великих фізичних навантажень у спеку.

У чому небезпека для людини та як діяти, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Основні причини теплового удару — висока температура повітря, недостатнє вживання води, надто теплий одяг та перебування під прямими сонячними променями. При цьому може підвищитися температура тіла, з’явитися слабкість, головний біль, запаморочення, нудота, почервоніння шкіри та навіть втрата свідомості.

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Важливо не плутати тепловий удар зі звичайним перегріванням. Під час удару температура тіла може підніматися вище 40°C, людина може втрачати орієнтацію, мати порушення свідомості, сильний головний біль, прискорене серцебиття або навіть судоми. Тепловий удар відрізняється від сонячного тим, що під час нього перегрівається все тіло, а не лише голова.

За словами медиків, тепловий удар — це не просто перегрівання організму, а небезпечний для життя стан. Лікарі наголошують: якщо людина, яка тривалий час перебувала на сонці, має ознаки теплового удару, не варто чекати, поки вона втратить свідомість. Адже важкий стан може призвести до поліорганної недостатності — ситуації, коли порушується робота не одного, а одразу кількох органів.

«Висока температура одночасно ушкоджує мозок, серце, легені, нирки, м’язи, печінку та шлунково-кишковий тракт. Тож ми маємо справу не лише з лихоманкою. Це катастрофа, що охоплює весь організм, — наголошує лікар, керівник відділення невідкладної допомоги Януш Соколовський.

Перша допомога

Якщо у людини стався тепловий удар, потрібно швидко допомогти їй охолонути та відновити нормальну температуру тіла. Зокрема, перемісти постраждалого в тінь, прохолодне приміщення або добре провітрюване місце. Якщо людина при свідомості, дати їй пити воду маленькими ковтками.

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Потерпілому слід надати зручне положення, а якщо людина без свідомості — покласти на бік і контролювати дихання», послабити тісний одяг, дати воду маленькими ковтками та охолоджувати тіло вологою тканиною або прохолодними компресами. Важливо — різко не охолоджувати крижаною водою або обкладати льодом, адже це може викликати спазм судин.

Якщо стан погіршується — температура тіла дуже висока, людина втрачає свідомість, має судоми, сильну слабкість — потрібно негайно звернутися по медичну допомогу.

Як запобігти тепловому удару

Особливо небезпечним тепловий удар є для дітей, вагітних, літніх людей, людей із хронічними захворюваннями, а також для тих, хто працює або займається спортом під відкритим сонцем.

Щоб уникнути теплового удару, медики радять у спеку пити достатньо води, носити легкий одяг із натуральних тканин, уникати перебування на сонці у найспекотніші години та робити перерви під час фізичних навантажень.

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Нагадаємо, ми писали про те, які продукти та напої, які рятують від зневоднення організму у сильну спеку.

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