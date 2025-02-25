Терміново приберіть ці предмети з кухні: вони є гніздовищем плісняви і неприємного запаху

Навіть після того, як раковина сяє чистотою, плита блищить, а сміття винесене, у кухні все одно залишається неприємний запах? Що робити?

Ймовірно, джерело цієї проблеми — непомітний винуватець, що ховається у ваших… лотках для столового приладдя. Пластикові лотки для виделок і ложок можуть стати справжнім розсадником бактерій.

Залишки їжі накопичуються в кутах, а волога, що залишається після миття посуду, створює ідеальні умови для появи плісняви. У результаті — неприємний запах, забруднене повітря та ризик для здоров’я.

Простий спосіб запобігти цьому — раз на тиждень замочувати лотки в гарячій воді з содою на 20 хвилин. Для очищення вузьких щілин чудово підійде стара зубна щітка. А ще надійніше — замінити пластикові лотки на металеві: вони не накопичують запахи й значно простіші у догляді.

Дерев’яні обробні дошки можуть стати прихистком для мікробів, які проникають у глибокі пори. Звичайне миття не завжди допомагає їх позбутися. Щоб уникнути цього, після кожного використання обробляйте дошки перекисом водню та зберігайте у вертикальному положенні для кращого висихання.

Вимили кухню до блиску, але неприємний запах вогкості нікуди не зник? Ймовірно, винна звичайна губка для миття посуду — вже через три дні вона стає розсадником бактерій.

Щоб уникнути цього, щовечора замочуйте губку на 10 хвилин у розчині оцту й води (1:2), а потім добре висушуйте на батареї. А ще краще — замінити її на силіконову, адже її можна кип’ятити та мити в посудомийній машині.

Гумові ущільнювачі в блендерах і мультиварках можуть стати непомітним осередком забруднень.

Часточки їжі накопичуються під ними, створюючи ідеальні умови для поширення плісняви. Щоб уникнути цього, після кожного використання розбирайте техніку та ретельно мийте ущільнювачі содою й оцтом. А для профілактики раз на тиждень запускайте мультиварку в режимі "пар" із додаванням лимонної кислоти.

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