Терміново висівайте в листопаді: ці рослини приживуться до морозів і будуть яскраво квітнути навесні

Деякі квіти просто обожнюють висаджування насінням в листопаді. Встигніть посіяти їх до настання морозів і вже навесні вони зацвітуть яскравими бутонами.

Ці рослини досвідчені садівники радять сіяти до настання морозів та появи снігових кучугур. Серед цього переліку варто звернути увагу на три квітки.

Деревій

Яке насіння висаджувати в листопаді / Фото: Pexels

Цю рослину можна часто зустріти на полях та лугах, проте не варто думати, що деревій — простий бур'ян. Селекціонери вже давно вивели різновиди цієї квітки, які відрізняються червоними, рожевими та ліловими пелюстками.

Деревій прекрасно підійде початківцям, адже він не вибагливий та не потребує особливого догляду. Також варто зазначити, що ця рослина багаторічна і може рости практично в будь-якому ґрунті.

Сіють його в листопаді за стійкої температури повітря близько нуля градусів в лунки глибиною 2 см. Насіння шкодувати не варто, зверху насипте сухої землі і замульчуйте тирсою чи сухим листям. Навесні мульчу прибирають, а розсаду проріджують.

Флокси

Цю квітку можна і навіть потрібно сіяти у підмерзлу землю, яка вже припорошена снігом. Сіяти флокси дуже просто — кладете насіння в лунки на відстані 5 см одна від одної та присипаєте землею. До весни їм не потрібні ані догляд, ані поливання.

Однак важливо правильно обрати місце для висівання флоксів. Ці квіти полюбляють напівтінь, адже за яскравого сонця їхні яскраві квіти вигорають. Також рослині не подобаються глинисті ґрунти, але в цілому вони не вибагливі.

Льон декоративний

Які квіти можна посадити насінням під зиму / Фото: Pexels

Це яскравий та невибагливий однорічник, який в травні перетворить сад на шматочок блакитного неба. Ніжні блакитні квіти садять напередодні зими. Деякі садівники навіть радять робити це на перший сніг, який може випадати в листопаді. Насіння просто розкидають зверху. Єдина умова — щоб навесні отримати гарні квіти, дуже важливо, щоб в сильні морози землю вкривав сніговий покрив, який захистить рослину від холоду.

Таке висівання імітує процес самосіву, але важливо не жаліти насіння. Краще навесні за необхідності прорідити сходи.

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