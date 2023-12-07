Тест-картинка на уважність та кмітливість: за 11 секунд знайдіть машинку в засніженому лісі

Тести головоломки часто викликають у людей здивування, Виявляється ми сприймаємо предмети неправильно. Ми бачимо те, що не має і не помічаємо досить явні речі, які знаходяться на поверхні. Розв'язуючи такі тести, ми тренуємо свій мозок, оскільки ламаємо стереотипи сприйняття, вчимося дивитись та бачити по-іншому. Крім того, це цікавий спосіб розваги, який допомагає розслабитися та відволіктися від повсякденних справ.

Знайдіть машинку в засніженому лісі

Подивіться уважно на малюнок, на якому зображені дорослі з дітьми, скоріш за все це їх батьки, які збирають сік з дерев. Завдання знайти у цьому засніженому лісі зображення машинки. Як стверджують автори тесту, якщо вдасться це зробити за 11 секунд, ви доєднаєтеся до 1% розумників, які змогли це зробити.

Тест- головоломка

Якщо час вийшов, а ви так і не знайшли транспортного засобу, дізнайтеся правильну відповідь.Хитрість цього тесту головоломки в тому, що коли робимо установку "знайти машинку в засніженому лісі", мозок це сприймає буквально і починає шукати транспортний засіб серед дерев. Насправді автомобіля в лісі, серед дерев не має, є його зображення на корі одного з дерева. Але мозок у більшості людей налаштований сприймати все буквально, тому мало хто і шукає зображення машинки.

Сподіваємось ви змогли впоратися з цим складним завданням. Де сховалася машинка, можна побачити на малюнку

Відповідь на тест

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