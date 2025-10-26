Тест на перевірку концентрації, зорової пам’яті й уваги: знайдіть три відмінності за 30 секунд

Знайдіть три відмінності / © Mixnews

Хочете перевірити, наскільки розвинена ваша уважність і зосередженість? Пропонуємо коротке, але захопливе завдання: знайдіть три відмінності між двома майже однаковими зображеннями всього за 30 секунд. На перший погляд, це звичайна літня картина: дівчина у білому спортивному костюмі біжить вздовж набережної з навушниками у вухах, а на задньому плані — море, високі будівлі та милий тюлень, який гріється на камені. Здається, усе ідентично, але ні, роздивіться уважніше, адже щось тут точно змінилося.

візуальна головоломка / © Mixnews

У вас є 30 секунд, щоб знайти 3 відмінності між двома картинками. Не поспішайте, уважно подивіться на деталі.

Чому такі головоломки дуже корисні

Регулярне виконання подібних візуальних вправ має безліч переваг:

розвиває концентрацію уваги;

покращує зорову пам’ять;

допомагає знизити рівень стресу;

тренує швидкість реакції у повсякденних ситуаціях.

Перевірте себе: відповідь

Якщо вже спробували знайти всі відмінності, ось правильні відповіді.

© Mixnews