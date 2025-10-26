- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 251
- Час на прочитання
- 1 хв
Тест на перевірку концентрації, зорової пам’яті й уваги: знайдіть три відмінності за 30 секунд
Проста, але ефективна вправа для тренування когнітивних функцій та активації роботи мозку.
Хочете перевірити, наскільки розвинена ваша уважність і зосередженість? Пропонуємо коротке, але захопливе завдання: знайдіть три відмінності між двома майже однаковими зображеннями всього за 30 секунд. На перший погляд, це звичайна літня картина: дівчина у білому спортивному костюмі біжить вздовж набережної з навушниками у вухах, а на задньому плані — море, високі будівлі та милий тюлень, який гріється на камені. Здається, усе ідентично, але ні, роздивіться уважніше, адже щось тут точно змінилося.
У вас є 30 секунд, щоб знайти 3 відмінності між двома картинками. Не поспішайте, уважно подивіться на деталі.
Чому такі головоломки дуже корисні
Регулярне виконання подібних візуальних вправ має безліч переваг:
розвиває концентрацію уваги;
покращує зорову пам’ять;
допомагає знизити рівень стресу;
тренує швидкість реакції у повсякденних ситуаціях.
Перевірте себе: відповідь
Якщо вже спробували знайти всі відмінності, ось правильні відповіді.
На правому зображенні штанина у дівчини трохи задерта вище.
Один із хмарочосів на горизонті став помітно вищим.
У тюленя на камені змінилося положення ластів.