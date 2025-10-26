ТСН у соціальних мережах

Тест на перевірку концентрації, зорової пам’яті й уваги: знайдіть три відмінності за 30 секунд

Проста, але ефективна вправа для тренування когнітивних функцій та активації роботи мозку.

Знайдіть три відмінності

Знайдіть три відмінності / © Mixnews

Хочете перевірити, наскільки розвинена ваша уважність і зосередженість? Пропонуємо коротке, але захопливе завдання: знайдіть три відмінності між двома майже однаковими зображеннями всього за 30 секунд. На перший погляд, це звичайна літня картина: дівчина у білому спортивному костюмі біжить вздовж набережної з навушниками у вухах, а на задньому плані — море, високі будівлі та милий тюлень, який гріється на камені. Здається, усе ідентично, але ні, роздивіться уважніше, адже щось тут точно змінилося.

візуальна головоломка / © Mixnews

візуальна головоломка / © Mixnews

У вас є 30 секунд, щоб знайти 3 відмінності між двома картинками. Не поспішайте, уважно подивіться на деталі.

Чому такі головоломки дуже корисні

Регулярне виконання подібних візуальних вправ має безліч переваг:

  • розвиває концентрацію уваги;

  • покращує зорову пам’ять;

  • допомагає знизити рівень стресу;

  • тренує швидкість реакції у повсякденних ситуаціях.

Перевірте себе: відповідь

Якщо вже спробували знайти всі відмінності, ось правильні відповіді.

/ © Mixnews

© Mixnews

  1. На правому зображенні штанина у дівчини трохи задерта вище.

  2. Один із хмарочосів на горизонті став помітно вищим.

  3. У тюленя на камені змінилося положення ластів.

