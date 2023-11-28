Тест з малюнком: погляньте на зображення і зрозумієте, чого ви хочете від стосунків

Тест з малюнком — один з найулюбленіших методів серед психологів. Адже він допомагає зрозуміти, що насправді непокоїть людину.

Зазвичай для таких тестів підбираються різні оптичні ілюзії. Адже кожна людина, глянувши на зображення, дасть іншу відповідь. Головне, дивитися на малюнок всього кілька секунд, щоб за вас "відповіла" підсвідомість.

Нагадаємо, що раніше ми ділилися тестом з горіхами, який допомагає дізнатися про себе все.

Цей тест досить популярний серед психологів і він допомагає отримати точну відповідь на те, які, на думку людини, повинні бути ідеальні стосунки. Подивіться на зображення нижче, а після нього ви знайдете відповіді.

Тест: оптична ілюзія / Фото: Фото з відкритих джерел

Обличчя

Якщо першим ви побачили обличчя, значить ви — вроджений емпат. Тобто людина, яка відчуває емоції інших, наче свої власні. Зазвичай такі особистості ставлять потреби партнера на перше місце, забуваючи про свої. Вона також очікує, що партнер буде робити так само. На жаль, таке відбувається далеко не завжди.

Маска

Помітили першою маску — ви людина з аналітичним складом розуму. Тому вас важко обдурити красивою картинкою. Ви звикли все розбирати в найдрібніших деталях. На жаль, часто трапляється так, що за деревами ви не бачите лісу. Тобто можете потрапити в халеву у стосунках, не помічаючи очевидного.

Арка

Її насамперед бачать люди цілеспрямовані, вперті та наполегливі. На таку людину завжди можна покластися, адже вона точно прийме ваш бік в ситуації, коли інші можуть відступити. Однак, така людина також вимагатиме подібного ставлення і від свого партнера. При цьому компромісів вона не потерпить.

Човни

Люди-мандрівники, авантюристи та дослідники бачать першими саме човни. Вони завжди можуть знайти вихід з будь-якої ситуації, намагаються не падати духом і не забувають підбадьорювати тих, хто поряд. У тривалих стосунках такі люди не можуть довго залишатися. Їх завжди притягує те незвідане, що залишається за обрієм.

Міст

Його помітять вроджені дипломати. Для них найважливішим є консенсус, тому вони завжди будуть намагатися знайти найкраще для сім'ї рішення. Однак у таких особистостей є один вагомий недолік. Часто складно побачити, з ким маєш справу, за дипломатичними твердженнями та неясними формулюваннями.

Пара

Її на малюнку побачать ті, для кого стосунки є однією з форм дружби, яка розвивається. Найчастіше саме вони можуть стати ідеальними партнерами. Але варто зазначити, що у таких стосунках буде мінімум романтики. І це може сподобатися далеко не всім.