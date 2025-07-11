Тест з ПДР: в якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя

Пропонуємо вам перевірити свої знання Правил дорожнього руху, розв’язавши типову задачу на проїзд перехресть. Уважно розгляньте зображену ситуацію та визначте, в якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя.

На малюнку бачимо перехрестя, де:

Регулювання світлофором. Рух на цьому перехресті регулюється світлофорами. Це означає, що знаки пріоритету (наприклад, «Дати дорогу» або «Головна дорога») в даній ситуації ігноруються.

Сигнали світлофорів. Водіям червоного та синього автомобілів горить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух у всіх напрямках.

Водію трамвая увімкнена зелена стрілка у додатковій секції, яка дозволяє рух прямо, але при цьому основний сигнал світлофора — червоний.

Перевага трамвая при додатковій секції. Пункт 16.9 ПДР чітко вказує: «Під час руху в напрямку стрілки, ввімкненої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків». Це означає, що, попри те, що зазвичай трамвай має перевагу на рівнозначних дорогах, у цій ситуації трамвай повинен пропустити інші транспортні засоби. Отже, трамвай проїде перехрестя останнім.