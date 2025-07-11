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Тест з ПДР: в якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя
Хто повинен проїхати перехрестя першим
Пропонуємо вам перевірити свої знання Правил дорожнього руху, розв’язавши типову задачу на проїзд перехресть. Уважно розгляньте зображену ситуацію та визначте, в якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя.
Ситуація на перехресті
На малюнку бачимо перехрестя, де:
Червоний автомобіль рухається прямо.
Трамвай також їде прямо.
Синій автомобіль повертає ліворуч.
Хто проїде перехрестя першим: варіанти відповіді
Трамвай, червоний автомобіль, синій автомобіль.
Трамвай, синій автомобіль, червоний автомобіль.
Синій автомобіль, червоний автомобіль, трамвай.
Синій автомобіль, трамвай, червоний автомобіль.
Червоний автомобіль, синій автомобіль, трамвай.
Червоний автомобіль, трамвай, синій автомобіль.
Розбір правил дорожнього руху
Регулювання світлофором. Рух на цьому перехресті регулюється світлофорами. Це означає, що знаки пріоритету (наприклад, «Дати дорогу» або «Головна дорога») в даній ситуації ігноруються.
Сигнали світлофорів.
Водіям червоного та синього автомобілів горить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух у всіх напрямках.
Водію трамвая увімкнена зелена стрілка у додатковій секції, яка дозволяє рух прямо, але при цьому основний сигнал світлофора — червоний.
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Перевага трамвая при додатковій секції. Пункт 16.9 ПДР чітко вказує: «Під час руху в напрямку стрілки, ввімкненої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків». Це означає, що, попри те, що зазвичай трамвай має перевагу на рівнозначних дорогах, у цій ситуації трамвай повинен пропустити інші транспортні засоби. Отже, трамвай проїде перехрестя останнім.
Роз’їзд між автомобілями. Тепер з’ясуємо черговість руху між червоним та синім автомобілями. Звертаємося до пункту 16.6 ПДР: «Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч». Згідно з цим правилом, синій автомобіль, який повертає ліворуч, повинен пропустити червоний автомобіль, що рухається прямо у зустрічному напрямку.
Правильна відповідь
З урахуванням вищезазначених пунктів ПДР, черговість проїзду перехрестя буде такою:
Червоний автомобіль
Синій автомобіль
Трамвай
Отже, правильна відповідь — №5