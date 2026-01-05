Тетянин день 2026 року: чому вже не 25 січня та шість речей, які в жодному разі не можна робити

Коли Тетянин день 2026 року / © ТСН

Свято присвячене пам’яті святої мучениці Тетяни Римської, яка жила в III столітті та постраждала за відданість християнській вірі. Вона відмовилася поклонятися язичницьким богам, за що зазнала жорстоких гонінь і страти, залишивши приклад стійкості та віри для наступних поколінь.

Нова дата Тетяниного дня

В Україні від вересня 2023 року діє новоюліанський календар, тому багато церковних свят змістилися на 13 днів раніше. За новим стилем Тетянин день тепер святкується 12 січня. 2026 року це свято припадає на понеділок, що робить його чудовою нагодою для спокійного святкування та родинного відпочинку.

Історія мучениці Тетяни

За часів римського імператора Александра Севера християни зазнавали жорстоких переслідувань. Тетяну схопили та змусили вклонитися ідолам, але вона відмовилася підкорятися. Під час тортур на арені лев несподівано підійшов до мучениці, зализав її рани та атакував мучителів. Зрештою святу стратили мечем, а її життя та жертовність залишилися прикладом віри та мужності.

Чого не можна робити в Тетянин день

Щоб свято минулося добре, слід дотримуватися традицій і уникати певних дій:

Важкої праці та роботи в домі — прання, прибирання та фізична праця відтягують удачу; зазвичай усе готують напередодні. Рукоділля — шиття, вишивання чи в’язання у цей день вважаються провісниками нещастя. Сварок та лихослів’я — важливо зберігати спокій і уникати конфліктів, образ і грубих слів. Відмови у допомозі — не відмовляйте тим, хто потребує підтримки, особливо у проханні їжі або милостині. Прийняття подарунків від малознайомих — існує повір’я, що разом із подарунками можна «прийняти» чужі проблеми. Великих витрат — утримайтеся від дорогих придбань, щоб не стати жертвою обману чи невдач.

Дотримання цих правил допоможе провести свято гармонійно та привернути удачу в новому році.