Ті пенсіонери, яким виповнилося 60 років, можуть у серпні отримати допомогу: хто саме та кому можуть відмовити

Соціальна допомога пенсіонерам

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Як стверджують експерти, українці, які досягли 60-річного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть розраховувати на соціальну допомогу від держави. Однак є певні умови та обставини, за яких у такій допомозі можуть відмовити.

Хто має право на соціальну допомогу у серпні 2025 року

Соціальна допомога у серпні 2025 року може бути призначена людям, яким виповнилося 60 років, але вони не мають необхідних 32 років страхового стажу.

Для отримання такої допомоги людина повинна відповідати кільком основним критеріям:

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Страховий стаж — мати не менше 15 років страхового стажу.

Не отримувати жодних інших видів пенсій чи державної допомоги.

Перебувати у складних матеріальних обставинах і не мати інших джерел для забезпечення існування.

Розмір соціальної допомоги розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена родини за попередні 6 місяців. Важливо пам’ятати, що у 2025 році цей розмір не може перевищувати 3 028 гривень.

Як отримати соціальну допомогу

Щоб оформити соціальну допомогу, необхідно подати пакет документів до органів соціального захисту за місцем вашого проживання. Ось перелік необхідних документів:

Заява про призначення допомоги.

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код.

Довідка про трудовий стаж, видана Пенсійним фондом України (ПФУ).

Довідка про склад сім’ї та проживання.

Декларація про доходи та майновий стан за останні 6 місяців до місяця звернення за допомогою.

Органи соціального захисту зобов’язані ухвалити рішення про призначення допомоги або відмову у виплатах протягом 10 днів з дня, наступного після звернення.

Чому можуть відмовити у соціальній допомозі

Існують певні обставини, за яких органи соціального захисту можуть відмовити у призначенні допомоги:

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Дохід. Якщо людина працює або отримує дохід іншим чином.

Майно. У разі наявності у власності другої квартири/будинку певного розміру або більш як одного автомобіля.

Матеріально-побутові умови. За результатами обстеження матеріально-побутових умов родини, якщо виявлені обставини суперечать умовам призначення допомоги.

Дохід сім’ї. Якщо дохід сім’ї в розрахунку на одну особу перевищує встановлений мінімум.

Про відмову у призначенні допомоги органи соціального захисту мають повідомити вас письмово у п’ятиденний термін з дня прийняття рішення. Це рішення можна оскаржити у суді.