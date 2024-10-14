Тільки не оцет з содою: сантехнік розповів, чим найкраще прибрати засмічення труб в ванній кімнаті

Засмічені труби — справжній головний біль. Особливо, коли йдеться про злив в ванній кімнаті, який часто забивається волоссям.

За словами досвідченого сантехніка і генерального директора компанії Ace Plumbing Джастіна Корнфорта, розблокування стоків дуже сильно залежить від того, де саме вони забилися: на кухні чи у ванній.

Якщо засмічення відбулося в ванній кімнаті і ви знаєте, що причиною стало волосся, не витрачайте свій час на такі методи, як використання оцту з харчовою содою. Хоча з розчиненням кухонних засмічень таке поєднання може впоратися, з волоссям воно не зробить абсолютно нічого.

Щоб усунути засмічення, спричинене волоссям, потрібно використовувати не хімічні, а механічні методи. Джастін стверджує, що найкращим інструментом в такому разі є дренажна змійка. Вона ефективно вловлює волосся, очищаючи труби.

Завдяки дренажній змійці ви без проблем позбудетесь засмічення, що утворилося глибоко в трубах, не завдаючи останнім жодної шкоди. Найкраще, каже Корнфорт, обирати інструмент з гнучких, але міцних матеріалів, а не дешевий пластик, який може зламатися всередині труби і стати причиною ще більших проблем.

Якщо ви потрапили у безвихідь і у вас немає дренажної змійки під рукою, то підійде дротяна вішалка. Розправте її, але залишіь невеликий гачок на одному кінці, а потім обережно вставте в дренаж і спробуйте витягнути волосся.

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