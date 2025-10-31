ТСН у соціальних мережах

Тільки 3 ложки цього у воду — і жовтизна та сірість зникають: білі речі знову сяють, ні краплі хлорки

Прання білих речей — завдання не з легких. Звичайна машинна стирка часто не справляється: порошок не здатний позбавити одяг від жовтизни чи сірого нальоту, що з’являються з часом.

Чим відбілити білі речі

Чим відбілити білі речі / © unsplash.com

Багато хто вдається до хлорних відбілювачів, які хоч і дають результат, але поступово руйнують волокна тканини та скорочують термін служби одягу. Фахівці пропонують просту та безпечну альтернативу — спосіб, який повертає речам білизну без шкідливих хімікатів.

У таз налийте теплу воду і додайте по одній столовій ложці кухонної солі, соди та звичайного прального порошку. Замочіть речі на 30 хвилин. Сіль допомагає видалити жовтизну, сода — освіжити тканину, а порошок — очистити її від забруднень.

Після замочування воду злийте і виперіть одяг як зазвичай. Для додаткового ефекту можна полоскати речі в холодній воді з декількома краплями лимонного соку — це додатково освітлює тканину і нейтралізує запахи.

Ви здивуєтеся, наскільки білим стане одяг! Навіть манжети, комірці та дитячий одяг сяятимуть чистотою, як нові. А регулярне використання цього методу допоможе підтримувати білі речі у відмінному стані без агресивних відбілювачів.

