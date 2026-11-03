Тільки не 40 градусів: за якої температури треба прати постіль, щоб вона була ідеально білою

Як часто треба прати постіль / © www.freepik.com/free-photo

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Біла постільна білизна з часом може втрачати свіжість, набувати сіруватого або жовтуватого відтінку. Причина не завжди в поганому пральному засобі: на тканині поступово накопичуються залишки шкірного жиру, піт і побутові забруднення. Щоб повернути простирадлам і наволочкам чистий вигляд, важливо правильно вибрати температуру прання. Для білої бавовняної білизни одним із найефективніших варіантів є 60 °C.

Чому 60 градусів краще підходять для білої постелі

Бавовняні простирадла, наволочки та підковдри варто прати на програмі для бавовни за температури 60 °C. Тепліша вода допомагає ефективніше видаляти забруднення, залишки поту та жиру, які поступово роблять білу тканину тьмяною.

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За температури 40 °C добре відпираються повсякденні забруднення, але для щільної білої бавовни, яка потребує ретельнішого очищення, 60 °C часто дають кращий результат. Особливо це актуально для простирадл і наволочок, якими користуються щодня.

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Важливо також правильно сортувати білизну: білі комплекти потрібно прати окремо від кольорових і навіть світло-бежевих речей. Так тканина не вбиратиме сторонні барвники, через які з часом може втратити свою білизну.

Що додати під час прання, щоб постіль залишалася білою

Не менш важливий вибір прального засобу. Для білих тканин краще використовувати порошок або гель, призначений саме для білої білизни. Такі засоби можуть містити компоненти, які допомагають підтримувати світлий відтінок тканини.

Якщо на простирадлах з’явилися жовтуваті плями, перед пранням можна скористатися кисневим відбілювачем відповідно до інструкції виробника. Він допомагає освітлювати тканину та видаляти складні забруднення.

Не варто перевантажувати барабан пральної машини. Постіль має вільно рухатися у воді, щоб пральний засіб рівномірно розподілявся між волокнами. Надмірна кількість порошку також не покращує результат: його залишки можуть накопичуватися на тканині.

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Як часто прати постільну білизну

Щоб простирадла й наволочки залишалися свіжими, їх бажано прати приблизно раз на тиждень. Наволочки можна змінювати частіше, адже вони безпосередньо контактують зі шкірою обличчя та волоссям.

Після завершення циклу білизну краще відразу дістати з пральної машини та добре розправити. Сушіння на свіжому повітрі допомагає надати тканині приємної свіжості, а сонячне світло природним чином підтримує охайний вигляд білих речей.

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