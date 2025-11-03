- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
Тільки не гарячою: якою водою правильно промивати сухофрукти та чому це має вирішальне значення
Сухофрукти — це не лише смачний, а й поживний продукт: їх додають у компоти, запіканки, пироги та десятки інших страв.
Та перш ніж використовувати, їх потрібно правильно промити — і це має значення для вашого здоров’я.
Багато господинь переконані, що перед приготуванням сухофрукти слід заливати гарячою водою чи навіть ошпарювати кип’ятком. Насправді це хибне уявлення — і зараз пояснимо, чому.
Щоб висушені плоди могли довго зберігатися і не вкривалися пліснявою, виробники обробляють їх спеціальною речовиною — сірчистим ангідридом. Цей захисний шар не дає псуватися навіть тим плодам, які були висушені не ідеально.
Однак важлива деталь: розчиняється цей шар лише у холодній воді. Гаряча вода майже не впливає на нього.
Тому правильна підготовка проста: висипте сухофрукти в миску, залийте їх холодною водою та залиште приблизно на 15 хвилин. Після настоювання сухофрукти слід злегка перемішати, злити воду та ще раз ретельно обполоснути їх під холодним проточним струменем.