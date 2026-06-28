Тільки не "ячейка": яке гарне українське слово треба вживати натомість

Які українські слова замість русизмів / © Фото з відкритих джерел

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У сучасній українській мові досі трапляються слова, які прийшли з інших мов і закріпилися у побутовому мовленні. Одне з таких — «ячейка». Воно часто використовується автоматично, особливо у технічному або повсякденному контексті, хоча має цілком нормативний український відповідник. Мовознавці наголошують: заміна таких слів на питомі українські лексеми не лише робить мовлення правильнішим, а й збагачує словниковий запас.

Що означає слово «чарунка»

Правильним українським відповідником до слова «ячейка» є слово «чарунка».

Воно означає окремий елемент у структурі, сітці або системі, який повторюється серед подібних елементів. Іншими словами, це невелике відділення, комірка або частина більшої системи.

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Важливо, що слово «чарунка» не має нічого спільного з магією, попри асоціацію зі словом «чари». Це повністю нормативна лексема української мови.

Де ми зустрічаємо чарунки у повсякденному житті

Чарунки можна зустріти набагато частіше, ніж здається на перший погляд. Вони є в побутових речах, техніці та природі.

Наприклад, саме чарунками називають відділення в пакованнях для яєць або льоду, окремі комірки в поштових скриньках чи поштоматах. Також це слово застосовується до структури бджолиних сот, де кожна комірка виконує свою функцію.

У цифровому світі чарунками є елементи електронних таблиць, зокрема в програмах на кшталт Excel, а також окремі блоки в різних інтерфейсах і системах.

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Чому важливо вживати питомі українські слова

Використання слова «чарунка» замість «ячейка» є прикладом свідомого ставлення до мови. Питомі слова допомагають уникати кальок і роблять мовлення більш природним та автентичним.

Мовознавці зазначають, що такі заміни сприяють збереженню мовної культури та розвитку сучасної української лексики. Крім того, це дозволяє краще відчувати структуру мови та її внутрішню логіку.

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