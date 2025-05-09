Як перекласти українською слово «ізобіліє» / © www.freepik.com/free-photo

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Слово «ізобіліє» — це звичайнісінький русизм, яким не варто послуговуватися. Адже в українській мові є достатня кількість милозвучних слів, якими можна замінити це слово. Розповідаємо, якими лексемами можна замінити русизм «ізобіліє».

Як правильно перекласти українською слово «ізобіліє»

В українській мові є відповідники та синоніми до слова «ізобіліє».

Найточнішим відповідником буде лексема «достаток». Наприклад, всього в достатку чи вдосталь.

Також можна сказати «добробут» — комфортне повсякдення.

Є ще словосполучення «всього уповні», яке можна замінити фразеологізмом — «аж через вінця ллється».

Якщо говорити про урожай, тоді можна використовувати слово «рясно» — рясно вродила полуниця.

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