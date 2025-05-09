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Тільки не "ізобіліє": як правильно сказати українською — пояснення експертів
На сьогодні це слово дуже актуальне в соцмережах, всі, хто займається інфобізнесом, постійно використовують його, щоб залучити аудиторію і привернути якомога більше уваги.
Слово «ізобіліє» — це звичайнісінький русизм, яким не варто послуговуватися. Адже в українській мові є достатня кількість милозвучних слів, якими можна замінити це слово. Розповідаємо, якими лексемами можна замінити русизм «ізобіліє».
Як правильно перекласти українською слово «ізобіліє»
В українській мові є відповідники та синоніми до слова «ізобіліє».
Найточнішим відповідником буде лексема «достаток». Наприклад, всього в достатку чи вдосталь.
Також можна сказати «добробут» — комфортне повсякдення.
Є ще словосполучення «всього уповні», яке можна замінити фразеологізмом — «аж через вінця ллється».
Якщо говорити про урожай, тоді можна використовувати слово «рясно» — рясно вродила полуниця.