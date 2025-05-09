ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
628
Час на прочитання
1 хв

Тільки не "ізобіліє": як правильно сказати українською — пояснення експертів

На сьогодні це слово дуже актуальне в соцмережах, всі, хто займається інфобізнесом, постійно використовують його, щоб залучити аудиторію і привернути якомога більше уваги.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як перекласти українською слово «ізобіліє»

Як перекласти українською слово «ізобіліє» / © www.freepik.com/free-photo

Слово «ізобіліє» — це звичайнісінький русизм, яким не варто послуговуватися. Адже в українській мові є достатня кількість милозвучних слів, якими можна замінити це слово. Розповідаємо, якими лексемами можна замінити русизм «ізобіліє».

Як правильно перекласти українською слово «ізобіліє»

В українській мові є відповідники та синоніми до слова «ізобіліє».

  • Найточнішим відповідником буде лексема «достаток». Наприклад, всього в достатку чи вдосталь.

  • Також можна сказати «добробут» — комфортне повсякдення.

  • Є ще словосполучення «всього уповні», яке можна замінити фразеологізмом — «аж через вінця ллється».

  • Якщо говорити про урожай, тоді можна використовувати слово «рясно» — рясно вродила полуниця.

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Дата публікації
Кількість переглядів
628
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