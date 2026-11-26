Як красиво називати Олександра українською / © www.freepik.com/free-photo

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Олександр — одне з найвідоміших чоловічих імен в Україні, яке має чимало скорочених і пестливих форм. Замість звичного звертання «Саша» можна використовувати милозвучні українські варіанти: Сашко, Сашуня, Санько, Лесик або Олесь. Деякі з них мають давню історію, інші й сьогодні природно звучать у родинному та дружньому спілкуванні.

Українські мовознавці досліджували особливості творення зменшених і пестливих імен. Зокрема, у збірнику «Наукові записки» наведено різні форми імені Олександр: Сашко, Лесь, Олесь, Саша, Шура, Шурко, Саня та Санько.

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Як лагідно називати Олександра українською

У повсякденному спілкуванні можна використовувати такі форми:

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Сашко — звична українська зменшена форма імені, доречна в дружньому та родинному спілкуванні.

Сашуня — ніжне пестливе звертання, яке підходить для близької людини.

Лесик — лагідна форма від Лесь, звучить м’яко й тепло.

Олесь — традиційний український варіант імені, який може вживатися і як самостійне ім’я.

Лесь — коротка українська форма, відома з давньої традиції.

Санько — розмовна форма, яку також фіксують дослідження української антропонімії.

Шурко — ще один зафіксований варіант імені, хоча він менш звичний у сучасному повсякденному мовленні.

Які історичні форми імені Олександр існували в українській мові

У книжці мовознавця Любомира Белея «Ім’я дитини в українській родині» описано історичні варіанти українських імен. Серед форм, похідних з іменем Олександр, автор наводить Олехно, Лесь, Лесько, Сандрик, Санко, Олекса, Олешко та Лекса.

Ці варіанти не варто сприймати як однаково поширені сучасні пестливі звертання. Частина з них має історичний характер.

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