Тіло "з'їли ведмеді": в мальовничому місці в горах сталася трагедія

Ведмідь Фото ілюстративне / © Credits

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У штаті Колорадо (США) правоохоронці розслідують загадкову смерть людини після моторошної знахідки в популярній зоні відпочинку. На території Wild Rose Picnic Area поблизу плато Гранд-Меса були виявлені людські останки, які, за попередніми даними, після смерті людини розтягнули та частково об’їли ведмеді й інші дикі тварини.

Про це повідомляє dailystar.

За інформацією слідства, наразі немає жодних доказів того, що людина загинула внаслідок нападу ведмедя. Попередня версія полягає в тому, що тварини натрапили на тіло вже після смерті та поводилися як падальники.

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Наразі офіс коронера округу Меса встановлює особу загиблого та точну причину смерті. Ім’я буде оприлюднене після повідомлення родичів.

Попри резонансний випадок, Colorado Parks and Wildlife (CPW) заявило, що не планує відловлювати чи присипляти ведмедів.

Речник відомства Люк Перкінс наголосив, що цей випадок не класифікується як смертельний напад ведмедя.

«Ми не вважаємо, що цей інцидент становить загрозу для безпеки людей», — зазначив Перкінс.

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Чи стають ведмеді небезпечнішими після людської плоті

Колишній федеральний еколог Чак Ніл також закликав не робити поспішних висновків.

«Якщо ведмідь не вбив людину, а лише знайшов тіло після смерті, ризик того, що він почне полювати на людей, є надзвичайно низьким», — пояснив експерт.

За його словами, ведмеді є всеїдними тваринами-опортуністами й використовують будь-яке доступне джерело їжі.

«Якщо це був одноразовий випадок, він не робить конкретного ведмедя більш небезпечним для людей. Один такий епізод навряд чи змінить його поведінку», — додав Ніл.

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Еколог також звернув увагу, що тіло, яке вже почало розкладатися, має зовсім інший запах і склад, ніж жива людина.

«Для дикої тварини це просто ще один шматок органічної тканини», — сказав він.

Подібні випадки траплялися й раніше

За словами фахівця, історія знає чимало прикладів, коли хижаки поїдали людські останки, але після цього не починали нападати на живих людей.

Він навів приклад американських переселенців XIX століття, чиї поховання нерідко розривали вовки, однак це не призвело до появи звички полювати на людей.

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Експерт також зазначив, що в континентальній частині США більшу потенційну небезпеку можуть становити самці чорних ведмедів, тоді як більшість нападів гризлі є оборонною реакцією після раптової зустрічі з людиною.

Водночас випадки, коли чорний ведмідь навмисно полює на людину, залишаються надзвичайно рідкісними.

Розслідування обставин смерті триває. Правоохоронці поки не повідомляють, за яких саме обставин загинула людина та скільки часу тіло перебувало в лісовій місцевості.

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