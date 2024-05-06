Тиждень після Великодня: 3 заборони, які не можна порушувати у Світлу седмицю

Чого не можна в жодному разі робити в наступні сім днів після Великодня: які заборони знімаються.
Після Великодня 6 травня церква відзначає Великодній тиждень, за народним календарем – Світлу седмицю. Цей тиждень ще називають Світлим тижнем, Великоднім тижнем, Святим тижнем чи Загальницею. Розповідаємо, які обмеження знімаються в ці дні, що діяли під час Великого посту, а чого робити не слід.
Світла седмиця: що можна робити після Великодня
- Поливальний понеділок. Від 6 травня можна ходити в гості, але треба, щоб першим заходив чоловік. В гості варто взяти з собою крашанки, паски та невеличкі подарунки. Наші предки відзначали цей день, поливаючи одне одного.
- Вівторок Святого тижня. Цей день у народі називають "хороводницею", бо колись дівчата водили вечорами хороводи саме від цього дня, які тривали до самої Трійці. У вівторок в гості ходять всією родиною, несуть паски та крашанки.
- Середа Святого тижня. Вже 8 травня наші предки влаштовували гуляння, водили хороводи й продовжували веселитися великими товариствами.
- Четвер Святого тижня. 9 травня ще називають Великоднем померлих. Вважається, що в цей день Великдень досягає потойбічного світу й померлі можуть приєднатися до святкувань разом із живими. Цього дня треба займатися прибиранням кладовищ та могил, робити підготування до Проводів. Наші предки, починаючи з четверга, влаштовували оглядини та вибирали собі наречених.
- П'ятниця Святого тижня. 10 травня відзначається день Божої Матері "Живоносне джерело", у храмах святять воду. За народними традиціями дівчина в цей день повинна умитися холодною водою, щоб бути здоровою цілий рік.
- Субота Святого тижня. 11 травня треба добре відсвяткувати, відвідати родичів. Від сьогодні господині вже починали свої домашні справи.
- Неділя Святого тижня. 12 травня – це перший день поминального Томиного (Радоницького) тижня. В цей день незаміжні дівчата й самотні парубки не повинні сидіти вдома, це вважалося поганою прикметою. У неділю проводжали Великдень, проводили весняні обряди й масові гуляння.
Що не можна робити у Світлу седмицю
- Упродовж цих семи днів не можна сумувати за тими, хто помер.
- Вже не можна дотримуватися посту, адже це вважається порушенням, яке буде покаране Господом.
- У ці сім днів не можна проводити обряд вінчання, панахиди. Однак, в цей час можна хрестити дітей.
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