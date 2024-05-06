Тиждень після Великодня: 3 заборони, які не можна порушувати у Світлу седмицю

Чого не можна в жодному разі робити в наступні сім днів після Великодня: які заборони знімаються.

Після Великодня 6 травня церква відзначає Великодній тиждень, за народним календарем – Світлу седмицю. Цей тиждень ще називають Світлим тижнем, Великоднім тижнем, Святим тижнем чи Загальницею. Розповідаємо, які обмеження знімаються в ці дні, що діяли під час Великого посту, а чого робити не слід.

Світла седмиця: що можна робити після Великодня

Поливальний понеділок. Від 6 травня можна ходити в гості, але треба, щоб першим заходив чоловік. В гості варто взяти з собою крашанки, паски та невеличкі подарунки. Наші предки відзначали цей день, поливаючи одне одного.

Від 6 травня можна ходити в гості, але треба, щоб першим заходив чоловік. В гості варто взяти з собою крашанки, паски та невеличкі подарунки. Наші предки відзначали цей день, поливаючи одне одного. Вівторок Святого тижня. Цей день у народі називають "хороводницею", бо колись дівчата водили вечорами хороводи саме від цього дня, які тривали до самої Трійці. У вівторок в гості ходять всією родиною, несуть паски та крашанки.

Цей день у народі називають "хороводницею", бо колись дівчата водили вечорами хороводи саме від цього дня, які тривали до самої Трійці. У вівторок в гості ходять всією родиною, несуть паски та крашанки. Середа Святого тижня. Вже 8 травня наші предки влаштовували гуляння, водили хороводи й продовжували веселитися великими товариствами.

Вже 8 травня наші предки влаштовували гуляння, водили хороводи й продовжували веселитися великими товариствами. Четвер Святого тижня. 9 травня ще називають Великоднем померлих. Вважається, що в цей день Великдень досягає потойбічного світу й померлі можуть приєднатися до святкувань разом із живими. Цього дня треба займатися прибиранням кладовищ та могил, робити підготування до Проводів. Наші предки, починаючи з четверга, влаштовували оглядини та вибирали собі наречених.

9 травня ще називають Великоднем померлих. Вважається, що в цей день Великдень досягає потойбічного світу й померлі можуть приєднатися до святкувань разом із живими. Цього дня треба займатися прибиранням кладовищ та могил, робити підготування до Проводів. Наші предки, починаючи з четверга, влаштовували оглядини та вибирали собі наречених. П'ятниця Святого тижня. 10 травня відзначається день Божої Матері "Живоносне джерело", у храмах святять воду. За народними традиціями дівчина в цей день повинна умитися холодною водою, щоб бути здоровою цілий рік.

10 травня відзначається день Божої Матері "Живоносне джерело", у храмах святять воду. За народними традиціями дівчина в цей день повинна умитися холодною водою, щоб бути здоровою цілий рік. Субота Святого тижня. 11 травня треба добре відсвяткувати, відвідати родичів. Від сьогодні господині вже починали свої домашні справи.

11 травня треба добре відсвяткувати, відвідати родичів. Від сьогодні господині вже починали свої домашні справи. Неділя Святого тижня. 12 травня – це перший день поминального Томиного (Радоницького) тижня. В цей день незаміжні дівчата й самотні парубки не повинні сидіти вдома, це вважалося поганою прикметою. У неділю проводжали Великдень, проводили весняні обряди й масові гуляння.

Що не можна робити у Світлу седмицю

Упродовж цих семи днів не можна сумувати за тими, хто помер. Вже не можна дотримуватися посту, адже це вважається порушенням, яке буде покаране Господом. У ці сім днів не можна проводити обряд вінчання, панахиди. Однак, в цей час можна хрестити дітей.

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