Точна дата: коли прибирати ялинку, щоб весь рік був успішним та щасливим

Коли прибирати новорічну ялинку / © pexels.com

Хоча суворих правил немає, експерти радять орієнтуватися на давні традиції та попереджають: поспіх або надто тривале затягування може обернутися неприємностями.

Коли прибирати ялинку

Девід Самнер з Christmas Tree World пояснює: деякі люди не хочуть розлучатися зі святковою атмосферою, інші прагнуть швидко повернути дому звичний вигляд. Водночас, за стародавньою традицією, ідеальний день для прибирання ялинки — Дванадцята ніч, або День трьох царів, що символізує завершення різдвяного періоду.

2026 року Дванадцята ніч припадає на вечір 5 січня — рівно через 12 днів після Різдва. Самнер зазначає: прибирати декор до цього дня або після нього у народних віруваннях вважається поганою прикметою, тож саме 5 січня вважають «ідеальною датою».

Практичний аспект також важливий. Фахівчиня з садівництва Лорен Тейлор радить враховувати терміни роботи пунктів переробки новорічних дерев — у багатьох містах вони приймають ялинки лише з кінця грудня до середини січня. Якщо затягнути, утилізувати дерево буде складніше.

Крім того, пересохла ялинка стає серйозною пожежною небезпекою: чим сухіше дерево, тим швидше воно може зайнятися навіть від перегрітої гірлянди або маленької іскри. Саме тому експерти радять не відкладати демонтаж.

Для власників штучних ялинок таких ризиків немає, але правильне зберігання допоможе подовжити термін служби прикраси. Мак Гарман, CEO бренду Balsam Hill, радить щільно притискати гілки до стовбура, перевертати секції догори дном та фіксувати їх стрічкою. Зберігати дерево варто у міцному чохлі з щільного матеріалу, у сухому та прохолодному приміщенні.