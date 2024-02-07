Точно не залишитесь без уваги: які спідниці будуть модними навесні 2024 року — готуйте гардероб

Вже зовсім скоро весна і, значить, прийшов час поговорити про те, які спідниці будуть модними 2024 року?

Спідниця з декоративними вузлами

Універсальні спідниці на запах цьогоріч можуть бути замінені цікавою альтернативою — спідницею з декоративними вузлами. Дизайнери розташували декоративні плетіння у зоні стегон, що створює ілюзію, наче ви одягнуті у парео чи пов'язку. Додатково вузли формують цікаве драпірування, яке привертає особливу увагу.

Спідниці з декоративними вузлами / Фото: Фото з відкритих джерел

Спідниця із боковим шлейфом

Напевно, кожна жінка в дитинстві уявляла себе принцесою, яка одягнута у сукню чи спідницю зі шлейфом. Навесні 2024 року ця мрія може стати реальністю, адже дизайнери показали цікаві моделі. Щоправда, шлейф на них розташований збоку. Кокетливе міні — чим не вбрання сучасної королеви. Однак зверніть увагу, що шлейф повинен починатися від стегна, інакше спідниця буде мати смішний вигляд.

Спідниця з боковим шлейфом / Фото: Фото з відкритих джерел

Спідниця з ультрависоким розрізом

Потужним магнітом для поглядів завжди слугували спідниці з розрізом. Але щоб ще більше закрутити голови людям навколо, дизайнери цього року придумали ультрависокий виріз. Сама річ може бути будь-якої довжини і виготовлена з різних матеріалів. Цікаво, що подібних метаморфоз зазнали навіть вироби із шкіри. Найефектніше, на нашу думку, виглядають максі з подібними розрізами. Цієї весни граємо на контрастах.

Спідниця з ультрависоким розрізом / Фото: Фото з відкритих джерел

Спідниця з бахромою

Вже не перший сезон подібні моделі "виходять" на подіуми. І 2024 року вони зберігають своє лідерство. А все тому, що такі вироби можна з легкістю адаптувати практично під будь-яку ситуацію. Наприклад, до офісу піти у шкіряній максі з бахромою, а на вечірку чи побачення одягнути міні з дрібними нитками.

Спідниця з бахромою / Фото: Фото з відкритих джерел

Спідниця з аплікаціями

Свій модний шлях по подіуму продовжують і спідниці з 3D-аплікаціями. 2024 року вони відрізняються тим, що спідниці з великими квітами вже не в моді, тепер варто обирати великі лейси, які щільно прилягають один до одного.

Спідниця з аплікаціями / Фото: Фото з відкритих джерел

Міні-спідниця з рюшами і кокеткою

Якщо ви полюбляєте милі образи і хочете створювати цієї весни самі такі, варто уважніше подивитися на міні-спідниці з рюшами і кокеткою. Дуже важливо, щоб рюші були достатньо великими і створювали додатковий обсяг. А висока кокетка поставить акцент на талії, тому ви не будете здаватися більшими.

Міні-спідниця з рюшами і кокеткою / Фото: Фото з відкритих джерел

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