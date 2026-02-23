Токсичні подруги: яка дружба руйнує життя після 30 і 50 років

Вісім типів подруг, з якими не варто дружити / © Credits

Жінки можуть бути джерелом великої радості, але іноді дружба стає односторонньою або навіть токсичною.

Авторка матеріалу на dailymail Саша Вілкінс розповідає про типи подруг, з якими краще не мати справ.

«Бери, бери, бери»

Ця подруга звикла брати більше, ніж давати. Вона згадує про вас лише тоді, коли їй щось потрібно — місце на ніч, розмова про проблеми чи послуга в останній момент. Дружба має бути взаємною, і якщо завжди віддаєте тільки ви — це вже не справжня дружба.

Весела «часівниця»

Ви разом пережили чудові моменти: танці на Ібіці, розбір стосунків під час Cosmopolitan у 30 років. Але коли приходять труднощі — хвороба, втрата роботи чи рідних — така подруга зникає. Декілька знайомих авторки історії не зв’язалися з друзями, які проходили лікування від раку.

Та, що обіцяє занадто багато

Ця подруга обіцяє допомогу, але ніколи не з’являється. Вона гірша за «Веселу часівницю», бо на неї покладаються й вірять її словам, а вона зникає у критичний момент.

Краща за всіх

Подруга, що завжди вважає себе кращою. Наприклад, авторка приготувала вечерю для сім’ї спільної подруги, але та критично зустріла її зусилля. Подібні люди здатні принизити будь-яку ініціативу.

«Шахрайка бюджету»

Ця подруга не розуміє, що хтось живе за обмежений бюджет, і наполягає на дорогих зустрічах або спільних рахунках. Вона не здатна піти на компроміс і часто створює фінансовий дискомфорт.

Перекручувачка правди

Коли все йде не так, ця подруга викручує факти та порушує баланс дружби. Наприклад, авторка позичила цінну прикрасу, а подруга планувала її частково зруйнувати і зробила вигляд, що авторка зруйнувала весільні плани.

«Принцеса»

Ця подруга шукає лише уваги чоловіків і здатна швидко «злити» вас, щоб підкреслити себе. Вона завжди поставить себе вище, навіть якщо це за ваш рахунок.

Газлайтерка

Подруга, яка змушує сумніватися у собі. Наприклад, сестра авторки живе з розсіяним склерозом, а нова подруга заперечувала її обмеження, називаючи лінощами. В результаті такі люди руйнують довіру і дружбу.

Тож, дружба між жінками може бути надзвичайно цінною, але не завжди чистою чи безкорисливою. Варто вміти розпізнавати токсичні типи та берегти своє емоційне здоров’я.

Нагадаємо, раніше йшлося про токсичні та аб’юзивні стосунки між жінками та чоловіками. Психологи розповіли, чому відносини будуються не на любові, а на придушенні «я» іншої людини.