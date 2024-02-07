Топ-10 чоловічих та жіночих імен, які запрограмовані на щастя та успіх: перевірте своє

Секрет таких імен у тому, що вони в перекладі означають "щастя", тому ці люди притягують удачу, неначе магнітом.

Психологи стверджують, що поєднання звуків у імен напряму впливає на характер та особистісні якості людини. Наші предки знали про це, тому давали своїм дітям такі імена та прізвища, щоб ті мали благополучну та щасливу долю, міцне здоров’я й незламний характер. Кожен народ має свої імена, що означають "щастя". Розповідаємо про десять наймилозвучніших імен із цим значенням.

Які імена притягують щастя: 10 варіантів

Макар. Це слов’янське ім’я, що має грецьке походження і означає "щасливий, блаженний". У Стародавній Греції так називали головного бога Зевса. Останні роки це ім’я стало набирати шаленої популярності.

Це слов’янське ім’я, що має грецьке походження і означає "щасливий, блаженний". У Стародавній Греції так називали головного бога Зевса. Останні роки це ім’я стало набирати шаленої популярності. Рада. Це старослов’янське ім’я, яке має пряме значення "радісна, щаслива". Ім’я Рада досить популярне у поляків, болгар і сербів.

Це старослов’янське ім’я, яке має пряме значення "радісна, щаслива". Ім’я Рада досить популярне у поляків, болгар і сербів. Веніамін. Ім’я згадується ще у Старому Завіті. Якщо його дослівно перекласти, то воно означає "щасливий син". У США це ім’я звучить як Бенджамін.

Ім’я згадується ще у Старому Завіті. Якщо його дослівно перекласти, то воно означає "щасливий син". У США це ім’я звучить як Бенджамін. Зіта. Це ім’я не індійське, як прийнято вважати, воно має латинське походження і означає "щаслива". Воно досить популярне в Угорщині, а європейці надають перевагу іншій версії – Фелічіта.

Це ім’я не індійське, як прийнято вважати, воно має латинське походження і означає "щаслива". Воно досить популярне в Угорщині, а європейці надають перевагу іншій версії – Фелічіта. Фелікс. У Стародавньому Римі так називали непереможного бога війни Марса. Як ім’я воно не використовувалося, його часто давали як прізвисько – щасливчик, пустунчик долі. Наразі це ім’я досить поширене у скандинавських країнах.

У Стародавньому Римі так називали непереможного бога війни Марса. Як ім’я воно не використовувалося, його часто давали як прізвисько – щасливчик, пустунчик долі. Наразі це ім’я досить поширене у скандинавських країнах. Єфросинія. Це старослов’янське ім’я з давньогрецьким корінням, що означає радість та блаженство. Так називали міфічну істоту у грецькій міфології, що дарувала людям радість і щастя.

Це старослов’янське ім’я з давньогрецьким корінням, що означає радість та блаженство. Так називали міфічну істоту у грецькій міфології, що дарувала людям радість і щастя. Тихон. Походження цього чоловічого імені вкрай цікаве. Так називали давньогрецьку богиню Тюхе, що приносила щастя й удачу. Одним із її атрибутів було славнозвісне Колесо Фортуни. Таке ім’я вкрай популярне у скандинавських країнах, там часто називають хлопчиків Тіко, Тікі, Тіхо.

Походження цього чоловічого імені вкрай цікаве. Так називали давньогрецьку богиню Тюхе, що приносила щастя й удачу. Одним із її атрибутів було славнозвісне Колесо Фортуни. Таке ім’я вкрай популярне у скандинавських країнах, там часто називають хлопчиків Тіко, Тікі, Тіхо. Лайма. Так балти називали свою богиню щастя й удачі. У дослівному перекладі це ім’я означає "мати щастя", яка у міфології вважалася покровителькою закоханих та родинного вогнища. Це ім’я досить поширене та шановане у прибалтійських країнах.

Так балти називали свою богиню щастя й удачі. У дослівному перекладі це ім’я означає "мати щастя", яка у міфології вважалася покровителькою закоханих та родинного вогнища. Це ім’я досить поширене та шановане у прибалтійських країнах. Бенедикт. Це одне з найпоширеніших імен у Швеції та Німеччині. Але воно має латинське походження і перекладається як "щасливий, благословенний".

Це одне з найпоширеніших імен у Швеції та Німеччині. Але воно має латинське походження і перекладається як "щасливий, благословенний". Летиція – щастя, радість і краса. У стародавніх римлян була богиня Летиція, яка була покровителькою веселощів і багатства. Це ім’я досить популярне в Європі і має купу варіантів – Летісія, Летіша, Лейтіс.

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