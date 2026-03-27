Топ 10 декоративних рослин, які витісняють бур’яни: дієвий спосіб позбутися проблеми раз і назавжди

Як швидко позбутися бур'янів

Реклама

Бур’яни — одна з найбільших проблем для власників ділянок. Вони швидко розростаються і забирають поживні речовини з ґрунту. Однак є просте й природне рішення — висадити квіти та кущі, які швидко пригнічують небажану рослинність. Деякі з них настільки ефективні, що можуть повністю замінити регулярне прополювання.

Топ 10 рослин, які витісняють бур’яни

Барвінок. Швидко розростається і створює щільний зелений килим, який не пропускає світло до ґрунту. Хоста. Ідеальна для тіні. Її велике листя закриває землю, не залишаючи місця для бур’янів. Очиток чи седум. Невибагливий і витривалий. Добре росте на сонці та формує густий покрив. Лаванда. Окрім декоративності, має потужну кореневу систему, що пригнічує зростання інших рослин. Манжетка. Компактна, але дуже щільна рослина, яка добре утримує вологу і блокує бур’яни. Чебрець повзучий. Ароматна рослина, яка швидко вкриває землю і витісняє небажану траву. Живучка чи аюга. Одна з найкращих ґрунтопокривних рослин, що активно розростається навіть у складних умовах. Пахізандра. Чудовий варіант для тіні. Утворює густі зарості, через які бур’яни не пробиваються. Герань садова. Невибаглива і довговічна рослина, яка швидко займає простір. Вербейник монетний. Створює щільний покрив і добре підходить для вологих ділянок.

Усі ці рослини мають спільну особливість — вони швидко розростаються і щільно вкривають ґрунт. Через це бур’яни не отримують достатньо світла, води та поживних речовин для зростання і гинуть.