Топ 10 декоративних рослин, які витісняють бур’яни: дієвий спосіб позбутися проблеми раз і назавжди

Замість постійної боротьби з бур’янами варто вибрати розумний підхід — посадити рослини, які зроблять всю роботу за вас.

Як швидко позбутися бур'янів

Бур’яни — одна з найбільших проблем для власників ділянок. Вони швидко розростаються і забирають поживні речовини з ґрунту. Однак є просте й природне рішення — висадити квіти та кущі, які швидко пригнічують небажану рослинність. Деякі з них настільки ефективні, що можуть повністю замінити регулярне прополювання.

Топ 10 рослин, які витісняють бур’яни

  1. Барвінок. Швидко розростається і створює щільний зелений килим, який не пропускає світло до ґрунту.

  2. Хоста. Ідеальна для тіні. Її велике листя закриває землю, не залишаючи місця для бур’янів.

  3. Очиток чи седум. Невибагливий і витривалий. Добре росте на сонці та формує густий покрив.

  4. Лаванда. Окрім декоративності, має потужну кореневу систему, що пригнічує зростання інших рослин.

  5. Манжетка. Компактна, але дуже щільна рослина, яка добре утримує вологу і блокує бур’яни.

  6. Чебрець повзучий. Ароматна рослина, яка швидко вкриває землю і витісняє небажану траву.

  7. Живучка чи аюга. Одна з найкращих ґрунтопокривних рослин, що активно розростається навіть у складних умовах.

  8. Пахізандра. Чудовий варіант для тіні. Утворює густі зарості, через які бур’яни не пробиваються.

  9. Герань садова. Невибаглива і довговічна рослина, яка швидко займає простір.

  10. Вербейник монетний. Створює щільний покрив і добре підходить для вологих ділянок.

Усі ці рослини мають спільну особливість — вони швидко розростаються і щільно вкривають ґрунт. Через це бур’яни не отримують достатньо світла, води та поживних речовин для зростання і гинуть.

