Топ -10 найласкавіших порід котів у світі: вони завжди готові поспілкуватися

В сучасному світі люди люблять котів не через те, щоб вони ловлять мишей і щурів. Котів заводять, тому що хочуть мати ласкавих та дружніх тварин з якими можна поспілкуватися та отримати заряд позитиву. Коти поводяться по-різному — є не залежні, що "гуляють самі по собі", а є такі, що при будь-якій нагоді намагаються показати свою любов — муркочуть, труться головою об вашу руку або ногу, розминають лапами.

Експерти склали рейтинг найдоброзичливіших та ласкавих порід котів, представники яких зазвичай намагаються показати прихильність до своїх господарів. Якщо вам потрібно саме такий кіт, зверніть увагу на цей список.

Регдол

На перше місце фахівці поставили регдолів. Виведені, щоб бути компаньйонами людини, кішки цієї породи регдол ідеально підходять тим, хто шукає ласкаву тварину, яка не потребує особливого догляду.

Відомо, що регдоли ходять за своїми господарями по п'ятам, зустрічають, коли ті повертаються додому і навіть приносять іграшки, як собаки. Кішки породи регдол приязні до дітей та інших домашніх тварин, що робить їх відмінними компаньйонами.

Регдол

Шотландська висловуха

Внаслідок випадкової мутації ц цих котів розвинувся ген, який змушував їхні вуха загинатися вперед. Заводчики почали розводити цих кішок спеціально через іх вуха. Однак вуха — не єдина особливість цієї породи. Шотландські висловухі ласкаві та товариські тварини, які не люблять, коли їх залишають на самоті. Тому, якщо ви часто буваєте поза домом, ця порода не для вас.

шотландська вислоуха

Сфінкси

Оскільки коти сфінкси не мають шерсті, їм часто холодно і потрібне джерело тепла. Але не лише фізичне тепло людини потребують коти цієї породи, сфінксам потрібне тепло людського спілкування. Дехто навіть каже, що мати сфінкса — це все одно, що мати живу грілку — вони будуть обійматися з вами під ковдрою вночі та сидіти у вас на колінах вдень.

Сфінкси

Мейн-куни

Історія походження цієї породи загадкова, дехто вважає, що їхня історія сягає кішок, які подорожували з вікінгами-дослідниками. Це дуже соціальна порода, представники якої прихильно ставляться до людей будь-якого віку та люблять брати участь у всіх сімейних подіях — чи то відпочинок на дивані, чи вечеря за столом. Крім ніжного характеру, мейн-куни чудові мисливці та дуже розумні.

Мейн-куни

Перси

Перси — одна з найпопулярніших порід котів у Північній Америці. Завдяки довгій, пухнастій шерсті вони мають дуже привабливий вигляд, крім того мають спокійний та ласкавий темперамент. Перси не дуже енергійні коти та отримують задоволення, лежачи на дивані від почухувань за вухами.

Перси

Сіамська кішка

Якщо ви вирішили завести сіамську кішку, приготуйтеся до довгих розмов із нею. Ця порода винятково соціальна, сіамські кішки люблять спілкуватися та гратися і дуже сумують, коли на них не звертають уваги.

Сіамська кішка

Бомбейська

Попри екзотичну назву, цю породу вивели їх у штаті Кентуккі. Ці чорні кішки, які нагадують пантеру, дуже грайливі та лагідні. Вони багато нявкають, але роблять це ніжно і не наполегливо. Коти цієї породи товариські, ладнають з іншими тваринами, але не люблять чужих. І ще їм дуже погано, коли вони надовго залишають на самоті.

Бомбейська

Тонкінська

Тонкінези з'явилися внаслідок схрещування сіамської та бірманської порід для отримання кращих характеристик обох цих порід. Ласкаво їх називають Тонкс, вони дуже люблять своїх господарів. Тонкінези відомі своєю доброзичливістю та активністю, дуже люблять ластиться. Коти цієї породи люблять увагу і вимагатимуть її. Крім того, ці коти славляться надзвичайно красивими очима кольору морської хвилі.

Американська короткошерста

Американські короткошерсті є чудовими домашніми тваринами для сімей із дітьми, що підростають або тих, хто регулярно перебуває в русі. Американські короткошерсті люблять увагу і люблять, коли їх обіймають. Але вони не вимагають цього повсякчас, на відміну від інших порід, тому раді побути та на самоті.

Американська короткошерсна

Бірманська

Довгошерсті коти з чорною мордочкою та яскравими блакитними очима дуже елегантні та віддані. Вони щиро люблять своїх господарів і завжди раді скласти їм компанію. При цьому вони ненав'язливі та завжди поводяться з гідністю. Бірманські кішки не дуже люблять чужинців, але своїх господарів обожнюють.

Бірмани дружні з ким завгодно, в тому числі з іншими домашніми тваринами. Вони люблять грати з будь-якими компаньйонами, незалежно від їх породи.

Якщо ви шукаєте кота, з яким бажаєте проводити багато часу ці породи вам підійдуть. Але потрібно пам'ятати, що коти все-таки більш незалежні, ніж собаки, тож очікувати від них такої відданості як у собак, не варто.

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