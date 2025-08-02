Топ-10 популярних кімнатних рослин: які з них небезпечні для тварин

Алое вера / © Pexels

Реклама

У тренді на естетичні інтер’єри з живими рослинами є небезпечна сторона. Декоративні кімнатні рослини, які набирають мільйони переглядів і лайків в Instagram, можуть бути токсичними для домашніх тварин — передусім для котів і собак.

Про це повідомило видання Mirror.

Експерти проаналізували кількість публікацій із хештегами за назвами найпопулярніших рослин у соцмережах, а потім порівняли ці дані з інформацією про їхню токсичність.

Реклама

Алое вера

Найпопулярніша в Instagram рослина — Aloe barbadensis miller, або алое вера. Вона має понад 5 мільйонів згадок у соцмережі. Водночас алое небезпечна для тварин: у разі вживання викликає блювоту, діарею, слабкість, а іноді — судоми і зневоднення.

Алое вера / © pixabay.com

Агава

На другому місці — агава американська (Agave americana) з понад 2,4 млн публікацій. Потрапляння її частин до організму тварини може спричинити слинотечу, нудоту та подразнення травної системи.

Агава / © Суспільне надбання

Хавортія

Haworthiopsis attenuata, або хавортія, має понад 1 мільйон згадок і вважається безпечною для котів і собак. Її часто рекомендують як нетоксичну декоративну рослину.

Haworthiopsis attenuata. Фото: stephen boisvert/CC BY 2.0

Очиток (Седум)

804 тисячі постів в Instagram. Ця рослина зазвичай не токсична, але при вживанні у великій кількості іноді викликає незначні шлункові розлади.

Очиток. Фото: Andrew Butko/CC BY-SA 3.0

Кактус-подушечка (Мамміллярія)

Близько 529 тисяч згадок. Він нетоксичний, але має колючки, які можуть поранити тварину при контакті.

Мамміллярії. Фото: Юрій Шостак/CC BY-SA 1.0

Зміїна рослина

Драцена трифасціата (Sansevieria trifasciata) — 513 тисяч постів. Відомо, що вона очищує повітря, але водночас токсична для тварин. Симптоми отруєння: блювота, млявість, надмірна слинотеча.

Зміїна рослина. Фото: Martin Olsson/CC BY-SA 3.0

Восковик (хойя)

303 тисячі публікацій. Це одна з безпечних для тварин рослин — декоративна, проста у догляді, і підходить для підвісного озеленення.

Нитка перлів

Curio rowleyanus з понад 233 тисячами згадок. Попри привабливий вигляд, вона токсична: спричиняє нудоту, діарею, слабкість, а також може подразнювати шкіру тварини.

Нитка перлів. Фото: Flickr/CC BY 2.0

Нефритова рослина

Crassula ovata, або нефритова рослина, має близько 233 тисяч публікацій. Вона також належить до токсичних: навіть невелика доза може спричинити порушення координації та блювоту.

Нефритова рослина

Різдвяний кактус

Schlumbergera bridgesii — близько 189 тисяч згадок. У цілому безпечна для тварин, але в разі проковтування у великій кількості може викликати незначні шлунково-кишкові розлади.

Різдвяник / © depositphotos.com

Нагадаємо, ветеринарна медсестра розповіла, яка квітка є смертельно небезпечною для кішок.