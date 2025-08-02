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Топ-10 популярних кімнатних рослин: які з них небезпечні для тварин
Багато трендових рослин в Instagram насправді становлять смертельну небезпеку для котів і собак.
У тренді на естетичні інтер’єри з живими рослинами є небезпечна сторона. Декоративні кімнатні рослини, які набирають мільйони переглядів і лайків в Instagram, можуть бути токсичними для домашніх тварин — передусім для котів і собак.
Про це повідомило видання Mirror.
Експерти проаналізували кількість публікацій із хештегами за назвами найпопулярніших рослин у соцмережах, а потім порівняли ці дані з інформацією про їхню токсичність.
Алое вера
Найпопулярніша в Instagram рослина — Aloe barbadensis miller, або алое вера. Вона має понад 5 мільйонів згадок у соцмережі. Водночас алое небезпечна для тварин: у разі вживання викликає блювоту, діарею, слабкість, а іноді — судоми і зневоднення.
Агава
На другому місці — агава американська (Agave americana) з понад 2,4 млн публікацій. Потрапляння її частин до організму тварини може спричинити слинотечу, нудоту та подразнення травної системи.
Хавортія
Haworthiopsis attenuata, або хавортія, має понад 1 мільйон згадок і вважається безпечною для котів і собак. Її часто рекомендують як нетоксичну декоративну рослину.
Очиток (Седум)
804 тисячі постів в Instagram. Ця рослина зазвичай не токсична, але при вживанні у великій кількості іноді викликає незначні шлункові розлади.
Кактус-подушечка (Мамміллярія)
Близько 529 тисяч згадок. Він нетоксичний, але має колючки, які можуть поранити тварину при контакті.
Зміїна рослина
Драцена трифасціата (Sansevieria trifasciata) — 513 тисяч постів. Відомо, що вона очищує повітря, але водночас токсична для тварин. Симптоми отруєння: блювота, млявість, надмірна слинотеча.
Восковик (хойя)
303 тисячі публікацій. Це одна з безпечних для тварин рослин — декоративна, проста у догляді, і підходить для підвісного озеленення.
Нитка перлів
Curio rowleyanus з понад 233 тисячами згадок. Попри привабливий вигляд, вона токсична: спричиняє нудоту, діарею, слабкість, а також може подразнювати шкіру тварини.
Нефритова рослина
Crassula ovata, або нефритова рослина, має близько 233 тисяч публікацій. Вона також належить до токсичних: навіть невелика доза може спричинити порушення координації та блювоту.
Різдвяний кактус
Schlumbergera bridgesii — близько 189 тисяч згадок. У цілому безпечна для тварин, але в разі проковтування у великій кількості може викликати незначні шлунково-кишкові розлади.
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