Топ-11 недоречних звичок, через які навіть найзаможніші люди мають дешевий вигляд

Багатство / © www.freepik.com/free-photo

У нашому суспільстві, де значна частина людей бореться за базові потреби та тримається за мрії про фінансовий комфорт, спостерігати, як інші виставляють багатство напоказ в Інтернеті та купують надмірно дорогі речі, може викликати глибоке розчарування. Частково тому існує безліч недоречних символів багатства, через які навіть найзаможніші люди виглядають дешево — від кричущих дизайнерських аксесуарів до випадкових згадок про розмір доходу в розмові.

Звісно, у кожного свої смаки. Те, що вас сприймають як людину, яка вихваляється, не робить вас поганою людиною. Однак, як показує дослідження Transmission Private, публічна демонстрація багатства може негативно позначитися на вашій особистій репутації. Тому важливо зберігати автентичність, а не шукати зовнішнього схвалення.

Ось 11 ознак і символів багатства, які експерти називають недоречними:

1. Згадування доходу або цін у розмовах

Якщо перше, що вимовляє людина, коли дарує подарунок, — це його ціна, вона, ймовірно, тонко вихваляється багатством, і це може здаватися недоречним оточуючим. Хвастощі вартістю вечері або навіть вкидання інформації про свою зарплату в нерелевантну розмову не лише саботує репутацію, але й змушує співрозмовників почуватися ніяково.

Дослідження Journal of Personality and Social Psychology пояснює: коли людина хизується своїм доходом чи предметами розкоші, її таврують як «егоїстичну», вважаючи, що вона намагається підвищити власний соціальний статус.

2. Постійне згадування відомих імен

Згадування відомих імен у розмові, особливо з метою самоствердження або викликання заздрості, є одним із недоречних символів багатства. Хоча це може здатися невинним, слухач, як правило, одразу бачить цю тактику наскрізь. Це відштовхує від справжнього спілкування і може легко підірвати довіру до людини, яка постійно шукає зовнішнього схвалення.

3. Логотипи розкоші на всьому

Від дизайнерських сумок до кричущого одягу, обклеєного логотипами брендів, такі зухвалі демонстрації багатства часто сприймаються як хвастощі. Вони є недоречними символами, через які навіть найзаможніші люди виглядають дешево. Коли люди бачать ці кричущі предмети, вони часто відчувають роздратування, ніби перед ними «рекламний щит, що ходить».

4. Зневажливе ставлення до персоналу, який вас обслуговує

Психологиня Ріна Б. Патель (Reena B. Patel) зазначає, що грубість до працівників сфери обслуговування може бути способом упоратися з власними страхами та невпевненістю. Однак для деяких заможних людей із вкоріненим почуттям переваги це виключно питання статусу. Вони грубі з тими, кого вважають менш гідними уваги, керуючись лише професією чи рівнем доходу. Така поведінка не лише недоречна, але й токсична.

5. Надмірне поширення інформації про свою щедрість

Публікація доказів своїх пожертвувань, постійне обговорення волонтерських хобі чи вихваляння своєю «щедрістю» — це недоречні соціальні символи багатства. Особливо це дратує, враховуючи, що найчастіше найбільш щедрими є спільноти та люди з низьким доходом.

Вихваляння щедрістю псує вашу репутацію / © Freepik

6. Надмірне наголошення на «важкій праці»

Хоча багато заможних людей дійсно наполегливо працювали, надмірне покладання на наратив «Американської мрії» та надмірне підкреслення важливості робочої етики є недоречним. Таке вихваляння мимоволі може соромити людей, які живуть у бідності, працюють на кількох роботах і щодня борються з фінансовими труднощами.

7. Надмірне споживання

Схильність до споживацької культури — від надмірних витрат на непотрібні речі до тиску на інших — часто є одним із недоречних символів багатства. Така підсвідома реклама споживацтва може бути шкідливою, особливо для людей, які намагаються купити речі, щоб підвищити свій соціальний статус.

8. Занадто розкышний дім

Хоча створення комфортного простору є важливим, потрапляючи в дім, де відчувається перенасиченість «усіма цими речами», це може здаватися недоречним. Купівля випадкових речей, щоб просто заповнити простір, керуючись трендами, а не смаком, є недоречним символом, особливо у суспільстві, де багато людей не можуть дозволити собі базове житло.

9. Гори брендових прикрас

Подібно до кричущого дизайнерського одягу, велика кількість брендових прикрас, якими обвішане тіло, сприймається як недоречний символ. Це виглядає менше як стиль, і більше — як спосіб виставити особисте багатство напоказ.

10. Ототожнення ціни зі смаком

Коли багата людина ототожнює дорогі речі зі смаком, це часто здається недоречним для оточуючих. Вона вихваляється ціною і купує трендові речі, які не відповідають її особистим інтересам, зраджуючи власну автентичність.

11. Вихваляння успіхами, які ще не досягнуті

Вихваляння особистими цілями та розмови про успіх до того, як він був фактично досягнутий, є одним із найшвидших способів здатися фальшивим і недоречним у розмові. Хоча це може дати тимчасове полегшення через зовнішнє схвалення, професор психології Марва Азаб пояснює, що в довгостроковій перспективі це лише саботує прогрес і мотивацію для реального досягнення мети.

