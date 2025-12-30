Топ-3 порід дров, які гріють вдвічі сильніше і довше: поради експертів

Які дрова краще гріють / © pexels.com

Основні критерії якості опалення — скільки тепла виділяє дровина і як довго вона горить. Найкращим вибором традиційно вважають листяні породи.

Тверда деревина — максимальна теплотворність

Тверді породи відрізняються високою щільністю, що дозволяє невеликому об’єму дров виділяти більше тепла і горіти довше. Дуб — класичний лідер. Він довго тліє і забезпечує стабільне тепло, але потребує 1–2 років просушування: волога деревина горить погано.

Береза — швидкий старт

Береза швидко розгорається і дає відчутне тепло одразу, що робить її ідеальною для швидкого розтоплення печі. Однак вона швидко згорає, тому краще використовувати її як доповнення до основної породи.

Граб — довготривале горіння

Граб має найвищу щільність серед популярних дров і горить повільно, стабільно підтримуючи високу температуру. Це робить його оптимальним для тривалого опалення, але перед додаванням у піч необхідно добре розтопити вогонь.