Топ-3 порід дров, які гріють вдвічі сильніше і довше: поради експертів
Не всі породи деревини однаково ефективні для зимового опалення. Вибір правильних дров впливає не лише на тепло у будинку, а й на економію, чистоту димоходу та тривалість горіння.
Основні критерії якості опалення — скільки тепла виділяє дровина і як довго вона горить. Найкращим вибором традиційно вважають листяні породи.
Тверда деревина — максимальна теплотворність
Тверді породи відрізняються високою щільністю, що дозволяє невеликому об’єму дров виділяти більше тепла і горіти довше. Дуб — класичний лідер. Він довго тліє і забезпечує стабільне тепло, але потребує 1–2 років просушування: волога деревина горить погано.
Береза — швидкий старт
Береза швидко розгорається і дає відчутне тепло одразу, що робить її ідеальною для швидкого розтоплення печі. Однак вона швидко згорає, тому краще використовувати її як доповнення до основної породи.
Граб — довготривале горіння
Граб має найвищу щільність серед популярних дров і горить повільно, стабільно підтримуючи високу температуру. Це робить його оптимальним для тривалого опалення, але перед додаванням у піч необхідно добре розтопити вогонь.