ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Топ-3 порід дров, які гріють вдвічі сильніше і довше: поради експертів

Не всі породи деревини однаково ефективні для зимового опалення. Вибір правильних дров впливає не лише на тепло у будинку, а й на економію, чистоту димоходу та тривалість горіння.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Які дрова краще гріють

Які дрова краще гріють / © pexels.com

Основні критерії якості опалення — скільки тепла виділяє дровина і як довго вона горить. Найкращим вибором традиційно вважають листяні породи.

Тверда деревина — максимальна теплотворність

Тверді породи відрізняються високою щільністю, що дозволяє невеликому об’єму дров виділяти більше тепла і горіти довше. Дуб — класичний лідер. Він довго тліє і забезпечує стабільне тепло, але потребує 1–2 років просушування: волога деревина горить погано.

Береза — швидкий старт

Береза швидко розгорається і дає відчутне тепло одразу, що робить її ідеальною для швидкого розтоплення печі. Однак вона швидко згорає, тому краще використовувати її як доповнення до основної породи.

Граб — довготривале горіння

Граб має найвищу щільність серед популярних дров і горить повільно, стабільно підтримуючи високу температуру. Це робить його оптимальним для тривалого опалення, але перед додаванням у піч необхідно добре розтопити вогонь.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie