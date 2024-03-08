Трійка найкращих стрижок для молодості та краси: зачіски, які пасують абсолютно всім жінкам

Стилісти пропонують всім жінкам звернути увагу на топові стрижки весни-2024, які здатні кардинально змінити образ і заодно "вкрасти" кілька зайвих років. Це всі варіанти піксі, боба і каре. Зокрема, майстри-перукарі рекомендують зупинити свій вибір на трьох ультрамодних стрижках, які пасуватимуть усім без винятку жінкам. Розповідаємо, які стрижки варто робити жінкам, які не бояться кардинальної зміни свого образу.

Рваний боб

Які стрижки в трендах весною 2024 / Фото: Freepik

Ця стрижка належить до топових, до того ж вона універсальна, оскільки закриває одразу кілька проблем. Зачіска омолоджує, надає потрібного об’єму і візуальної густоти локонам. Її не треба укладати, тому це ідеальний вибір для сучасних зайнятих леді. Ця стрижка підійде для тих, хто готовий до кардинальних змін у своєму образі. Вона омолоджує, стилізує загальний аутфіт, надаючи йому розкоші та еталонної краси. А рвані кінчики пасом нададуть образу грайливості та весняної свіжості.

Піксі

Які стрижки в трендах весною 2024 / Фото: pixabay.com

Така стрижка стоїть першою у переліку омолоджувальних. Це ультрасучасна стрижка на коротке волосся, що кардинально змінить образ, додавши йому зухвалості й невимовної краси. До того ж вона посідає модний олімп вже не один рік і не збирається здавати своїх позицій. Зачіска універсальна, має безліч варіантів, тому можна підібрати до будь-якого типу обличчя і структури волосся. Найкраще підійде жінкам зрілого віку, які хочуть омолодитися і зробити свій образ яскравим.

Copper Brixie

Які стрижки в трендах весною 2024 / Фото: Freepik

Така стрижка буде ідеальним вибором для жінок до 30. Вона поєднує у собі стилі бобу і піксі. Зачіска увиразнює вилиці й приховує перші вікові зміни на обличчі. Така стрижка буде ідеальним вибором для рішучих та впевнених у собі молодих жінок, які готові експериментувати зі своїм образом.

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