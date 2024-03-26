Топ-4 асиметричні стрижки, які довго тримають форму, омолоджують і надають локонам об’єму

Короткі асиметричні стрижки омолоджують і кардинально змінюють образ, що особливо важливо для жінок зрілого віку.
Стилісти рекомендують жінкам, які хочуть освіжити свій образ, омолодитися чи взагалі кардинально змінитися, звернути увагу на короткі асиметричні стрижки. Такі зачіски закривають одразу кілька проблем: омолоджують, коригують риси обличчя, удосконалюють образ, роблять будь-яку жінку неперевершеною. До того ж, ці стрижки тримають форму до восьми місяців, тому не буде потреби часто ходити в салон. Окрім того, такі зачіски найкраще доповнювати чубчиком навскіс, який омолоджуватиме та коригуватиме овал обличчя. Розповідаємо, які топові стрижки здатні повністю змінити образ будь-якої представниці прекрасної статі.
Короткий каскад з косим чубчиком
Каскад на коротке волосся – це ідеальний вибір для тих жінок, які бажають надати своєму образові еталонної розкоші. Волосся у такій зачісці виглядає густим і здоровим, а пасма лягають у правильну структуру, створюючи додатковий об’єм. Косий чубчик ідеально пасуватиме до цієї стрижки, скоригує ряд недоліків обличчя, зокрема, вікові зміни.
Боб на коротке волосся з косим чубчиком
Ця трендова стрижка не лише омолоджує, вона здатна повністю змінити образ, додавши в нього грайливості і разом з тим елегантності. Наразі є велика кількість різновидів бобу, тому можна підібрати ідеальний варіант до свого типу обличчя й структури волосся. А косий чубчик увиразнить вилиці та прибере непотрібний об’єм у нижній частині обличчя. Така стрижка буде ідеальною для власниць тонкого волосся, оскільки вона надає об’єму у потрібних місцях за рахунок градації пасом. Саме ця стрижка користується шаленою популярністю серед жінок 40+, бо вона здатна повністю змінити образ.
Стрижка каре на коротке волосся
Якщо ви бажаєте додати у свій образ еталонної розкоші та стилю, тоді ця стрижка саме для вас. Каре на коротке волосся обирають представниці аристократії та світові зірки, які бажають підкреслити свій статус. А косий чубчик надасть зачісці нового звучання, зробивши аутфіт більш живим та невимушеним. Якщо волосся легенько збити руками, то ваш образ набуде нового значення, а волосся стане візуально густішим та об’ємнішим.
Коротка піксі з косим чубчиком
На сьогодні ця стрижка шалено популярна в усьому світі, що не дивно. Оскільки вона ідеально підходить тим жінкам, які хочуть омолодитися і кардинально змінити свій образ. А рваний косий чубчик у подовженому варіанті вдало скоригує овал обличчя, вкраде зайві роки і увиразнить вилиці. До того ж, піксі зовсім не потребує укладання, її достатньо висушити і пройтися по волоссю гребінцем, а потім легенько збити руками. І ваш образ буде досконалим та неперевершеним. Волосся у цій зачісці виглядає доглянутим, густим та об’ємним, що дуже важливо для жінок, які хочуть оздоровити тонкі пошкоджені локони.
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