Топ-4 асиметричні стрижки, які довго тримають форму, омолоджують і надають локонам об’єму

Стилісти рекомендують жінкам, які хочуть освіжити свій образ, омолодитися чи взагалі кардинально змінитися, звернути увагу на короткі асиметричні стрижки. Такі зачіски закривають одразу кілька проблем: омолоджують, коригують риси обличчя, удосконалюють образ, роблять будь-яку жінку неперевершеною. До того ж, ці стрижки тримають форму до восьми місяців, тому не буде потреби часто ходити в салон. Окрім того, такі зачіски найкраще доповнювати чубчиком навскіс, який омолоджуватиме та коригуватиме овал обличчя. Розповідаємо, які топові стрижки здатні повністю змінити образ будь-якої представниці прекрасної статі.

Короткий каскад з косим чубчиком

Трендові асиметричні стрижки на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Каскад на коротке волосся – це ідеальний вибір для тих жінок, які бажають надати своєму образові еталонної розкоші. Волосся у такій зачісці виглядає густим і здоровим, а пасма лягають у правильну структуру, створюючи додатковий об’єм. Косий чубчик ідеально пасуватиме до цієї стрижки, скоригує ряд недоліків обличчя, зокрема, вікові зміни.

Боб на коротке волосся з косим чубчиком

Трендові асиметричні стрижки на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Ця трендова стрижка не лише омолоджує, вона здатна повністю змінити образ, додавши в нього грайливості і разом з тим елегантності. Наразі є велика кількість різновидів бобу, тому можна підібрати ідеальний варіант до свого типу обличчя й структури волосся. А косий чубчик увиразнить вилиці та прибере непотрібний об’єм у нижній частині обличчя. Така стрижка буде ідеальною для власниць тонкого волосся, оскільки вона надає об’єму у потрібних місцях за рахунок градації пасом. Саме ця стрижка користується шаленою популярністю серед жінок 40+, бо вона здатна повністю змінити образ.

Стрижка каре на коротке волосся

Трендові асиметричні стрижки на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Якщо ви бажаєте додати у свій образ еталонної розкоші та стилю, тоді ця стрижка саме для вас. Каре на коротке волосся обирають представниці аристократії та світові зірки, які бажають підкреслити свій статус. А косий чубчик надасть зачісці нового звучання, зробивши аутфіт більш живим та невимушеним. Якщо волосся легенько збити руками, то ваш образ набуде нового значення, а волосся стане візуально густішим та об’ємнішим.

Коротка піксі з косим чубчиком

Трендові асиметричні стрижки на коротке волосся / Фото: pixabay.com

На сьогодні ця стрижка шалено популярна в усьому світі, що не дивно. Оскільки вона ідеально підходить тим жінкам, які хочуть омолодитися і кардинально змінити свій образ. А рваний косий чубчик у подовженому варіанті вдало скоригує овал обличчя, вкраде зайві роки і увиразнить вилиці. До того ж, піксі зовсім не потребує укладання, її достатньо висушити і пройтися по волоссю гребінцем, а потім легенько збити руками. І ваш образ буде досконалим та неперевершеним. Волосся у цій зачісці виглядає доглянутим, густим та об’ємним, що дуже важливо для жінок, які хочуть оздоровити тонкі пошкоджені локони.

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