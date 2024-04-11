Стрижки, які омолоджують одразу на 10 років: довго тримають форму, додають локонам об’єму

Ці зачіски є топовими у списках омолоджувальних, тому дуже популярні в усьому світі.

Щоб омолодитися на кілька років, не варто поспішати робити уколи краси чи пластичні операції. Адже це питання легко вирішує правильно підібрана стрижка. Стилісти рекомендують для омолодження чотири найкращі варіанти зачісок, які вмить зроблять жінку будь-якого віку молодою та привабливою. Розповідаємо, які стрижки омолоджують одразу на 10 років, довго тримають форму та об’єм, кардинально змінюють образ.

Стрижка "Рейчел"

Топові стрижки, що омолоджують на 10 років / Фото: pixabay.com

Це варіація каскадної стрижки, яка передбачає техніку вистригання пасом шарами. Така зачіска враховує тип обличчя, тому пасуватиме до будь-якої форми лиця. Вона дозволяє приховати вікові зміни на шкірі й підкреслити природню красу. Також можна створити додаткові шари в зоні обличчя, щоб замаскувати брилі. Якщо акцентувати стрижку косим чубчиком, можна приховати зморшки й увиразнити погляд.

Боб "Пош Спайс"

Топові стрижки, що омолоджують на 10 років / Фото: pixabay.com

Це класичний варіант стрижки боб з об’ємною укороченою потиличною зоною та видовженими пасмами біля обличчя. Варіант такої зачіски може бути коротким, а також підійде для волосся середньої довжини. Така стрижка ідеально маскуватиме всі недоліки шкіри, надаватиме додаткового об’єму тонкому волоссю, візуально коригуватиме та підтягуватиме овал обличчя, маскуватиме брилі, якщо такі є.

Шеггі

Топові стрижки, що омолоджують на 10 років / Фото: pixabay.com

Така стрижка ще називається "кошлатою", має кілька шарів, які стрижуться з елементами недбалості. Що дає можливість легко рухатися пасмам волосся і лягати у правильну структуру. Ця стрижка входить до списку омолоджувальних, надає локонам об’єму та візуальної густоти. Дуже гарно виглядатиме на хвилястому та кучерявому волоссі.

Піксі

Топові стрижки, що омолоджують на 10 років / Фото: pixabay.com

Це топова омолоджувальна зачіска, що є ідеальним варіантом для жінок 45+. Така стрижка підходить рішучим та впевненим жінкам, які не бояться кардинальних змін у своєму образі. Існує безліч варіантів цієї зачіски, найкраще її акцентувати косим чубчиком, який маскує недоліки шкіри, увиразнює погляд і прибирає непотрібний об’єм у нижній частині обличчя.

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