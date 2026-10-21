Топ-5 імен з прихованим значенням: ви здивуєтесь, коли почуєте їх

Топ-5 імен з прихованим значенням / © Associated Press

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Імена, які здаються нам звичними та буденними, насправді можуть приховувати прадавні сакральні сенси, міфологічні символи, астрономічні явища та навіть долю.

Ось топ-5 красивих імен з унікальним та прихованим значенням, про яке знають далеко не всі їхні носії.

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1. Тарас — «той, хто збурює спокій»

Походження: Грецьке (Тарасіос), що походить від слова tarache — «бунт», «неспокій», «хвилювання».

На перший погляд ім’я здається дуже м’яким та традиційно побутовим. Проте його первинна суть — бунтар, реформатор, збудник думок. Людина з цим ім’ям підсвідомо не терпить застою, розриває шаблони й змушує світ довкола рухатися та змінюватися.

2. Ксенія (Ксеня, Оксана) — «чужоземка» та «гостинна»

Походження: давньогрецьке (Xenia).

Це ім’я має подвійне сакральне дно. З одного боку, xenos означає «чужа», «не тутешня», що наділяє її носіїв аурою загадковості, незалежності та внутрішньої свободи від чужих думок. З іншого боку, в античному світі «ксенія» — це священний закон гостинності та прихильності до мандрівників. Отже, прихована суть імені — це поєднання загадкової самобутності та відкритого, теплого серця.

3. Артем — «присвячений Артеміді» та «неушкоджений»

Походження: Грецьке (Artemios).

Більшість звикла до поверхневого перекладу «здоровий» або «неушкоджений». Проте глибинне коріння сягає культу давньогрецької богині Артеміди — володарки дикої природи, лісів та місячного сяйва. Приховане значення імені — захищений первісною силою природи, непоборний та чистий. Артем носить у собі енергетику цілісності та природного захисту від життєвих негараздів.

4. Майя — «ілюзія», «мати» та «весняне розквітання»

Походження: Багатошарове (індійське, грецьке, латинське).

Це ім’я є справжнім хамелеоном: У давньоіндійській філософії Майя означає «божественну ілюзію» , магію, з якої створений увесь матеріальний світ. У давньогрецькій міфології Майя — старша з плеяд, мати Гермеса, чиє ім’я перекладається як «годувальниця» або «мати» . У римлян Майя — богиня весни та родючості, на честь якої названо травень (May). Прихована суть — здатність створювати власну реальність та бачити те, що приховане від очей інших.



5. Артур — «страж ведмедя» та «король-сокіл»

Походження: Кельтське (Artos + ur / viros).

За поетичними асоціаціями з королем Артуром ховається потужний тотемний зміст. Artos кельтською означає «ведмідь», а ur — «людина» або «варта». Прихована суть імені — людина з силою та священним захистом дикого ведмедя. Це символ потужного захисника, який володіє прихованою, вичікувальною силою, що прокидається в момент небезпеки.

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