Топ-5 коротких стрижок з косим чубчиком: еталонні зачіски, які кардинально змінюють образ

Такі зачіски здатні повністю оновити імідж, зробити жінку будь-якого віку молодою та ефектною.
Коротка стрижка з косим чубчиком – це можливість надати образу грайливості, свіжості та романтичності. До того ж сучасні майстри володіють багатьма техніками, які можуть зробити будь-які локони, навіть тонкі та ослаблені, об’ємними, густими та здоровими. Існує безліч зачісок з чубчиком набік, але стилісти рекомендують 5 трендових стрижок, які дозволяють повністю змінити імідж. А подовжений косий чубчик буде чудовим акцентом, що ідеально пасуватиме до будь-якої форми обличчя.
Боб на коротке волосся з чубчиком набік
За останні роки ця стрижка набула шаленої популярності в усьому світі. Бо вона універсальна, оскільки підходить абсолютно всім жінкам і закриває відразу кілька проблем. Зачіска омолоджує, коригує овал обличчя, робить волосся об’ємним та візуально густішим. До того ж зовсім не потребує укладання. А чубчик набік дозволяє приховати мімічні зморшки, увиразнити вилиці та прибрати непотрібний об’єм у нижній частині обличчя.
Коротке каре з чубчиком набік
Ця стильна еталонна зачіска підходить жінкам будь-якого віку. А якщо доповнити каре чубчиком набік, то можна створити абсолютно новий чарівний образ. Цей варіант стрижки каре омолоджує, коригує гострі кути обличчя і дещо витягує його овал. Така зачіска ідеально підходить для волосся будь-якої структури, робить його слухняним, здоровим та візуально густішим.
Зухвала стрижка піксі з косим чубчиком
Це топова омолоджувальна стрижка, яка є хітом у всьому світі. Вона є ідеальним вибором для рішучих жінок, які не бояться змінити свій стиль та експериментувати з довжиною волосся. А подовжений косий чубчик надасть образу ефектності та скоригує обличчя, омолодивши його щонайменше років на десять.
Розкішний каскад на коротке волосся
Всі багатошарові стрижки творять дива з локонами. Особливо така зачіска буде рятівною для власниць тонкого ослабленого волосся. Завдяки плавному переходу шарів волосся набуває неймовірного об’єму та легкості, лягає у правильну структуру. А косий чубчик надасть образу романтизму і надзвичайної вишуканості. Така стрижка абсолютно не потребує укладання, достатньо легенько збити локони руками – і ваш бездоганний образ готовий.
Стильна стрижка гарсон із чубчиком набік
Ця стрижка завжди доповнюється чубчиком, який приховуватиме всі недоліки шкіри, водночас увиразнює вилиці. Така стрижка буде ідеальною для власниць прямого волосся, пасма лягатимуть у рівну структуру, а подовжений чубчик зробить образ романтичним та грайливим.
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