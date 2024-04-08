Топ-5 коротких стрижок з косим чубчиком: еталонні зачіски, які кардинально змінюють образ

Коротка стрижка з косим чубчиком – це можливість надати образу грайливості, свіжості та романтичності. До того ж сучасні майстри володіють багатьма техніками, які можуть зробити будь-які локони, навіть тонкі та ослаблені, об’ємними, густими та здоровими. Існує безліч зачісок з чубчиком набік, але стилісти рекомендують 5 трендових стрижок, які дозволяють повністю змінити імідж. А подовжений косий чубчик буде чудовим акцентом, що ідеально пасуватиме до будь-якої форми обличчя.

Боб на коротке волосся з чубчиком набік

Які топові короткі стрижки з чубчиком набік / Фото: pixabay.com

За останні роки ця стрижка набула шаленої популярності в усьому світі. Бо вона універсальна, оскільки підходить абсолютно всім жінкам і закриває відразу кілька проблем. Зачіска омолоджує, коригує овал обличчя, робить волосся об’ємним та візуально густішим. До того ж зовсім не потребує укладання. А чубчик набік дозволяє приховати мімічні зморшки, увиразнити вилиці та прибрати непотрібний об’єм у нижній частині обличчя.

Коротке каре з чубчиком набік

Які топові короткі стрижки з чубчиком набік / Фото: pixabay.com

Ця стильна еталонна зачіска підходить жінкам будь-якого віку. А якщо доповнити каре чубчиком набік, то можна створити абсолютно новий чарівний образ. Цей варіант стрижки каре омолоджує, коригує гострі кути обличчя і дещо витягує його овал. Така зачіска ідеально підходить для волосся будь-якої структури, робить його слухняним, здоровим та візуально густішим.

Зухвала стрижка піксі з косим чубчиком

Які топові короткі стрижки з чубчиком набік / Фото: pixabay.com

Це топова омолоджувальна стрижка, яка є хітом у всьому світі. Вона є ідеальним вибором для рішучих жінок, які не бояться змінити свій стиль та експериментувати з довжиною волосся. А подовжений косий чубчик надасть образу ефектності та скоригує обличчя, омолодивши його щонайменше років на десять.

Розкішний каскад на коротке волосся

Які топові короткі стрижки з чубчиком набік / Фото: pixabay.com

Всі багатошарові стрижки творять дива з локонами. Особливо така зачіска буде рятівною для власниць тонкого ослабленого волосся. Завдяки плавному переходу шарів волосся набуває неймовірного об’єму та легкості, лягає у правильну структуру. А косий чубчик надасть образу романтизму і надзвичайної вишуканості. Така стрижка абсолютно не потребує укладання, достатньо легенько збити локони руками – і ваш бездоганний образ готовий.

Стильна стрижка гарсон із чубчиком набік

Які топові короткі стрижки з чубчиком набік / Фото: pixabay.com

Ця стрижка завжди доповнюється чубчиком, який приховуватиме всі недоліки шкіри, водночас увиразнює вилиці. Така стрижка буде ідеальною для власниць прямого волосся, пасма лягатимуть у рівну структуру, а подовжений чубчик зробить образ романтичним та грайливим.

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