Топ-5 літніх стрижок для жінок за 50: повністю оновлюють образ і роблять волосся об’ємним

Стилісти рекомендують п’ять трендових зачісок всім жінкам, які хочуть омолодитися й підкреслити свою красу.

Кожна жінка з віком має одну й ту саму проблему – волосся стає ламким і тонким, втрачає свій блиск та об’єм. Перукарі рекомендують усім жінкам за 50 вибирати багатошарові текстуровані стрижки, які вирішують ці проблеми, а також омолоджують, маскуючи вікові зміни на шкірі обличчя. Якщо правильно підібрати зачіску, це допоможе повністю оновити образ, зробити волосся візуально густішим та об’ємним, а також скоригувати овал обличчя, якщо є така потреба. Розповідаємо, які п’ять зачісок найпопулярніші цього літнього сезону для жінок за 50.

Каскадна стрижка на волосся середньої довжини

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Така зачіска додасть образу легкості та неймовірної жіночності. А локони виглядатимуть у градуйованій стрижці значно густішими і здоровішими. До того ж, текстуровані пасма лягають у правильну об’ємну структуру, тому стрижка абсолютне не потребує укладання. З такою зачіскою кожна жінка відразу позбудеться зайвих десяти років, матиме молодий і привабливий вигляд.

Текстурований боб

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Це топова омолоджувальна стрижка, тому всі жінки світу обирають саме її, щоб скинути зайві роки й додати образу грайливості. Завдяки текстурованим пасмам стрижка триматиме форму та об’єм до восьми місяців, тому не треба буде кожного місяця відвідувати майстра.

Піксі

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Така стрижка закриває відразу декілька потреб кожної жінки за 50. Зачіска омолоджує, робить волосся густішим, об’ємним та здоровішим на вигляд. За рахунок градуйованого косого чубчика стрижка увиразнює вилиці й прибирає непотрібний об’єм у нижній частині обличчя.

Каскадна стрижка з градуйованим чубчиком

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Чубчик може акцентувати будь-яку омолоджувальну каскадну стрижку, зробить загальний образ молодим та ефектним. За рахунок чубчика можна приховати вікові зміни на лобі й у зоні очей, зробити обличчя більш витягнутим, а вилиці виразнішими. До того ж, така зачіска відмінно тримає форму і не потребує укладання.

Італійський боб

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Така стрижка за рахунок градуйованих пасом створює неймовірну легкість та грайливість. Тому кожна жінка, яка вибере для себе цю стрижку почуватиметься молодою та привабливою, скільки років їй би не було. Стрижка тримає форму й об’єм більше пів року, красиво відростає, абсолютно не потребує укладання. Достатньо легенько збити локони руками – і ваш неперевершений образ готовий.

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