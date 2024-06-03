Топ-5 найменших порід собак, які ідеально підходять для життя у квартирі

Маленькі породи собак мають значну популярність серед жителів квартир. І це не дивно, з маленькими собаками легше подорожувати, вони не займають багато місця, їм не потрібно спеціальні тренування тощо. Поціновувачі гламуру носять таких собак із собою.

Серед маленьких порід собак не лише декоративні чи іграшкові породи, насправді серед них є і представники сторожових, мисливських порід, просто собаки-компаньйони. Маленькі собаки відрізняються розумом, любов’ю, відданістю, унікальними рисами, характерними для тієї чи іншої породи.

Обираємо маленьку собаку: топ-5 порід невеликого розміру

Чихуахуа

Вага до 2,7 кг, тривалість життя до 20 років

Це одна з найпопулярніших маленьких порід собак з дещо зухвалим характером. Чихуахуа мають давнє мексиканське походження часів ацтеків.

Не дивлячись на свій розмір, чихуахуа сміливі, впевнені в собі, з лідерськими якостями, можуть бути навіть агресивними без належного виховання. Чихуахуа дуже віддані своєму господарю, можуть ревнувати до інших домашніх тварин в родині, краще спілкуються з дітьми старшого віку.

Чихуахуа є безперечним лідером рейтингу найменших собак. З цим погоджується Книга рекордів Гіннеса. 2017 року в Книгу рекордів Гіннеса найменшою собакою був названий чихуахуа, на ім'я Чудо Міллі, ростом 9,65 см, вагою 400 г.

Чихуахуа має титул не тільки найменшої породи, а й собаки-довгожителя, при належному догляді улюбленець може прожити 18-20 років і більше.

Чихуахуа

Йоркширський тер’єр

Вага до 4 кг, середня тривалість життя до 16 років.

Порода виникла в 19 столітті в Йоркширі (Англія), звідки власне і походить її назва. Мало хто знає, що в ті давні часи призначення йорків була ловля щурів в шахтах і на фабриках. Йоркширський тер’єр – це один з найменших представників тер’єрів.

Попри свій розмір, їм властиві всі основні риси тер’єрів. Вони відважні, незалежні, впевнені собі, розумні та хитрі. Йорки наполегливі та завзяті, без правильного виховання ці риси можуть перерости у впертість та владність. Вони спостережливі, галасливі, є хорошими сторожами. В родині йоркширські тер'єри люблячі, віддані, харизматичні.

Окремої уваги заслуговує довга, гладка, без підшерстку шерсть йоркширського тер'єра. Вона більше нагадує волосся людини ніж хутро тварини. Особлива структура шерсті не має алергенів, а ще вона не випадає і постійно росте. Все це, звичайно, лише додає цій породі плюсів.

Йорк дуже охайний, не потребує особливого догляду, окрім турботи за шерстю, ідеальна собака для утримання у квартирі. З недоліків можна виділити її бажання бути головною та досить висока ціна.

Йоркширський тер'єр

Померанський шпіц

Вага до 3,2 кг, тривалість життя до 16 років

Померанський шпіц походить від більших собак цього ж типу, зокрема німецького шпіца. Порода названа на честь регіону Померанія на північному заході Польщі та північно-східній Німеччині. Уявіть, що колись це був значно більший пес, якого запрягали в собачу упряжку. Селекціонери значно зменшили розмір собаки, а кількість шерсті -- збільшили та перетворили померанського шпіца на плюшеву іграшку.

Померанські шпіци милі та харизматичні, розумні, грайливі та вигадливі. Легко освоюють дресування, трюки та ігри. Не варто обманюватися зовнішністю. Шпіц – собака темпераментний, впертий, кмітливий, відданий господареві, водночас егоїстичний. Вона вважає себе великою та сильною, задирається до великих собак.

Серед малих порід собак померанський шпіц вирізняється міцним здоров’ям та охайністю, чистить себе як кішка. Основні труднощі в утриманні полягають в догляді за шубкою тварини, яку не можна підстригати. Щоденне розчісування дозволяє уникнути линяння та розповсюдженню шерсті по квартирі.

Померанський шпіц

Пражський крисарик

Інші назви – ратлик, лібенська серночка.

Вага до 2,6 кг, тривалість життя — до 14 років.

Колись це був ловець щурів, що охороняв майно від гризунів на рівні з котами. Але і сьогодні, коли представник цієї породи бачить хом’ячка чи домашню мишку, мисливське минуле не дає йому спокою. Порода визнана Міжнародною Кінологічною Федерацією FCI лише у 2019 році. Деякі джерела називають саме чеського крисарика найменшою породою, тому що його стандартам визначена найменша висота у холці, тоді як для чихуахуа визначена лише вага.

Ратлик маленький, компактний гладкошерстий пес, попри маленький зріст дуже активний та невтомний.

Крисарик любить знаходитися серед людей, бути у центрі уваги, погано переносить самотність. Легко піддається дресуванню, гарно ладить з дітьми. До сторонніх ставиться з недовірою.

Пражський крисарик, ратлик

Мальтійська болонка

Вага до 4 кг, тривалість життя до 15 років.

Дослідники сходяться до думки, що цій породі понад 2000 років. Інша назва породи – мальтезе.

Мальтійська болонка — компактна, мініатюрна собачка надзвичайно елегантна. Шерсть довга, тонка, білосніжного забарвлення, іноді кольору слонової кістки.

Мальтійська болонка полюбляє бути в центрі уваги. вона активна, весела, грайлива, не може всидіти на місці, розумна, легко вивчає нові команди, досить галаслива.

Ще одним недоліком мальтезе є складність у її догляді. Попри те, що шерсть у представників цієї породи досить довга, собака не линяє і є гіпоалергенною. Загалом порода має міцне здоров’я.

Мальтійська болонка

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