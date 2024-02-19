Топ-5 омолоджувальних стрижок для жінок за 50: надають волоссю об’єму і здорового сяяння

Ці стрижки будуть ідеальними для сивого волосся, вони надаватимуть йому легкості та візуальної густоти.

Роки абсолютно не мають значення, у кожному віці жінка хоче бути прекрасною. І найлегший спосіб досягти бажаного ефекту – це вибрати правильну зачіску. Стилісти рекомендують зрілим жінкам звертати увагу на омолоджувальні стрижки для короткого волосся, які не потребують укладання. Такі зачіски надають локонам, що втратили об’єм, природньої густоти і здорового блиску. Розповідаємо про топ-5 омолоджувальних зачісок для жінок зрілого віку.

Хвилястий боб із чубчиком набік

Омолоджуючі стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Це топ серед стрижок для жінок, яким за 50. Зачіску можна назвати еталонною, оскільки її обирають всі модниці світу. Багатошарова грайлива стрижка надає образові розкішної привабливості та молодості. А косий чубчик увиразнює природню красу, краде зайві роки та підкреслює вилиці.

Багатошарове каре

Омолоджуючі стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Такий варіант зачіски буде ідеальним для волосся будь-якого типу, що втратило свою природню густоту. Стрижка може бути рівною, асиметричною, градуйованою або з філірованими кінчиками. Можна вибрати із чубчиком чи без. Цю зачіску вже давно віднесено до розкішної класики, тому ви почуватиметесь впевненою та неперевершеною. А правильно підібраний чубчик омолоджуватиме та освіжатиме загальний образ.

Коротка піксі

Омолоджуючі стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Це топова ультракоротка омолоджувальна зачіска, яка абсолютно не потребує укладання. Достатньо буде просто висушити волосся. До того ж, піксі гарно відростає, її не треба оновлювати до року, тому вона вкрай популярна в усьому світі. Стрижка може бути як з чубчиком, так і без, вона пасуватиме до будь-якого типу обличчя. Якщо у вас слабке, тьмяне волосся без густоти, тоді вам точно підійде така зачіска.

Помпадур із бічним проділом

Омолоджуючі стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Це стрижка для сміливих та ефектних жінок, які не бояться кардинальних змін у своєму образі. Зачіска надає об’єму та густоти рідкому волоссю. Якщо ви бажаєте рішучих змін у своєму стилі, можна пофарбувати волосся у два кольори. Так стрижка матиме ефектніший вигляд.

Каскад

Омолоджуючі стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка давно стала класичним варіантом для зрілих жінок. Це найпрактичніший варіант для тонких локонів без об’єму. Каскад можна робити на будь-яку довжину волосся. До того ж, вона не потребує укладання, достатньо збити локони руками, і ваш приголомшливий образ готовий.

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