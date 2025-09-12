ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Топ-5 простих лайфгаків, щоб осінній сон був міцним, як у немовляти

Сон відіграє ключову роль у відновленні м’язів, психічній стійкості та загальному стані здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сон.

Сон / © Pexels

Восени сон дуже важливий, а тому в цю пору року потрібно більше часу для цього, а не звичайні 7–8 годин на добу. Осінні дні можуть бути меланхолійними — і саме якісний сон допомагає впоратися з втомою та підтримувати гарний настрій, а також допомагає організмові краще дати раду зі стресом та розумовим навантаженням.

ТСН.ua підготував топ-5 простих, але дієвих порад для комфортного сну восени.

Подбайте про затишний мікроклімат у кімнаті

З настанням прохолодної погоди легко створити гарні умови для сну. Комфортна температура за вікном 10°C сприяє провітрюванню. Провітрюйте спальню перед сном і уникайте пересушеного повітря.

Створіть осінню атмосферу

Осінь — пора, коли вже не спекотно, але й ще не занадто холодно. Найкраще спати з легким пледом чи ковдрою, які подарують відчуття затишку. Оберіть бавовняну або сатинову білизну, яка дозволить тілу дихати.

Обмежте використання електроніки

Синє світло від телефона, планшета чи ноутбука пригнічує вироблення мелатоніну — гормону, який регулює сон. Намагайтеся обмежити використання електроніки принаймні за годину до сну. Натомість візьміть книгу, запаліть ароматичну свічку з осіннім ароматом або прийміть теплу ванну.

Подбайте про світло і темряву

Восени дні стають коротші. Вдень намагайтеся більше бувати на сонці, а ввечері використовуйте приглушене тепле світло. Для якісного сну оберіть щільні штори або надягніть маску на очі.

Візьміться за справи, які розслабляють

Осінні вечори — ідеальний час для занять, які розслабляють і створюють затишок. Медитація, йога або глибоке дихання можуть допомогти зменшити стрес і підготувати ваше тіло й розум до спокійного нічного сну.

Нагадаємо, експерти розповіли, як нічна білизна шкодить здоров’ю. Бавовняна чи синтетична —  вона може порушувати сон та провокувати висипи.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie