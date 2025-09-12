Топ-5 простих лайфгаків, щоб осінній сон був міцним, як у немовляти

Сон / © Pexels

Восени сон дуже важливий, а тому в цю пору року потрібно більше часу для цього, а не звичайні 7–8 годин на добу. Осінні дні можуть бути меланхолійними — і саме якісний сон допомагає впоратися з втомою та підтримувати гарний настрій, а також допомагає організмові краще дати раду зі стресом та розумовим навантаженням.

ТСН.ua підготував топ-5 простих, але дієвих порад для комфортного сну восени.

Подбайте про затишний мікроклімат у кімнаті

З настанням прохолодної погоди легко створити гарні умови для сну. Комфортна температура за вікном 10°C сприяє провітрюванню. Провітрюйте спальню перед сном і уникайте пересушеного повітря.

Створіть осінню атмосферу

Осінь — пора, коли вже не спекотно, але й ще не занадто холодно. Найкраще спати з легким пледом чи ковдрою, які подарують відчуття затишку. Оберіть бавовняну або сатинову білизну, яка дозволить тілу дихати.

Обмежте використання електроніки

Синє світло від телефона, планшета чи ноутбука пригнічує вироблення мелатоніну — гормону, який регулює сон. Намагайтеся обмежити використання електроніки принаймні за годину до сну. Натомість візьміть книгу, запаліть ароматичну свічку з осіннім ароматом або прийміть теплу ванну.

Подбайте про світло і темряву

Восени дні стають коротші. Вдень намагайтеся більше бувати на сонці, а ввечері використовуйте приглушене тепле світло. Для якісного сну оберіть щільні штори або надягніть маску на очі.

Візьміться за справи, які розслабляють

Осінні вечори — ідеальний час для занять, які розслабляють і створюють затишок. Медитація, йога або глибоке дихання можуть допомогти зменшити стрес і підготувати ваше тіло й розум до спокійного нічного сну.

