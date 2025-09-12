- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 2 хв
Топ-5 простих лайфгаків, щоб осінній сон був міцним, як у немовляти
Сон відіграє ключову роль у відновленні м’язів, психічній стійкості та загальному стані здоров’я.
Восени сон дуже важливий, а тому в цю пору року потрібно більше часу для цього, а не звичайні 7–8 годин на добу. Осінні дні можуть бути меланхолійними — і саме якісний сон допомагає впоратися з втомою та підтримувати гарний настрій, а також допомагає організмові краще дати раду зі стресом та розумовим навантаженням.
ТСН.ua підготував топ-5 простих, але дієвих порад для комфортного сну восени.
Подбайте про затишний мікроклімат у кімнаті
З настанням прохолодної погоди легко створити гарні умови для сну. Комфортна температура за вікном 10°C сприяє провітрюванню. Провітрюйте спальню перед сном і уникайте пересушеного повітря.
Створіть осінню атмосферу
Осінь — пора, коли вже не спекотно, але й ще не занадто холодно. Найкраще спати з легким пледом чи ковдрою, які подарують відчуття затишку. Оберіть бавовняну або сатинову білизну, яка дозволить тілу дихати.
Обмежте використання електроніки
Синє світло від телефона, планшета чи ноутбука пригнічує вироблення мелатоніну — гормону, який регулює сон. Намагайтеся обмежити використання електроніки принаймні за годину до сну. Натомість візьміть книгу, запаліть ароматичну свічку з осіннім ароматом або прийміть теплу ванну.
Подбайте про світло і темряву
Восени дні стають коротші. Вдень намагайтеся більше бувати на сонці, а ввечері використовуйте приглушене тепле світло. Для якісного сну оберіть щільні штори або надягніть маску на очі.
Візьміться за справи, які розслабляють
Осінні вечори — ідеальний час для занять, які розслабляють і створюють затишок. Медитація, йога або глибоке дихання можуть допомогти зменшити стрес і підготувати ваше тіло й розум до спокійного нічного сну.
Нагадаємо, експерти розповіли, як нічна білизна шкодить здоров’ю. Бавовняна чи синтетична — вона може порушувати сон та провокувати висипи.