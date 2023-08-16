Топ-5 секретів для створення привабливого образу: як гарно вдягнутися жінці за п’ятдесят

Образ кожної жінки може бути бездоганним у 50, 60 і навіть 70 років. Для цього потрібно мати лише бажання та знати кілька хитрощів – і все, ви будете привабливими за будь-яких обставин. Не потрібно витрачати величезні суми грошей на придбання нового дуже модного одягу. Можна обійтися кількома класичними речами, комбінуючи їх і доповнюючи влучно підібраними деталями. Як створити свій неперевершений елегантний образ не за всі гроші світу – читайте далі.

Як гарно одягнутися після 50 років

Зазвичай у такому віці у кожної жінки вже сформований свій стиль і смакові уподобання в одязі. Але не завжди вдається одягнутися так, щоб захоплюватися своїм відображення у дзеркалі. Це може бути викликано тим, що після 50 років знижується соціальна активність. Більше часу після роботи доводиться проводити вдома і не дуже хочеться занурюватися у світ моди і краси.

Але так хочеться завжди мати елегантний і неперевершений вигляд, щоб піти у справах, на зустріч із рідними чи друзями, на прогулянку й на роботу. В цьому разі є декілька хитрощів для підбору вишуканого вбрання, застосувавши які кожна представниця прекрасної статі буде мати приголомшливий вигляд. Адже щоб бути стильною і привабливою, не потрібно розбиратися в останніх трендах сучасної моди чи звертатися до стилістів. Можна щодня бути елегантною та гарною без особливих навичок чи зайвих витрат на дорогий одяг.

Секрет №1: одяг має бути якісним

Для елегантного повсякденного чи святкового образу вибирайте якісні тканини, що тримають форму. Дешеві матеріали спотворюють будь-яку річ, тим паче не підходять для вишуканого образу жінки, якій трохи за 50. Ще одна перевага такого одягу – він триматиме пишні форми та ідеально підкреслить звабливі лінії фігури, ретельно маскуючи недоліки. Тому можна впевнено носити сукні, блузи і штани з якісних матеріалів, і не перейматися тим, що матимете якийсь не такий чи непривабливий вигляд. До того ж, якісні класичні речі можна використовувати як базу для стильного образу багато років поспіль.

Секрет №2: речі потрібно підбирати ідеальні за фігурою

Базовий гардероб кожної жінки будь-якого віку, а не лише в 50 років, має складатися з речей, які підкреслюють її фігуру та якісно маскують недоліки. Створіть кілька капсульних образів – повсякденний, для прогулянки чи активного відпочинку, для виходу на святкові заходи. Базою для всіх трьох капсул можуть стати класичні речі, які ідеально сидять на вашій фігурі: сорочка, штани і спідниця. А вже залежно від обраної мети можна буде доповнювати й комбінувати цей одяг іншими речами за своїми смаковими вподобаннями.

Секрет №3: мінімальна кількість яскравих речей і деталей

2023 року в тренді залишається тиха розкіш – одна-дві масивні прикраси на шиї й руках, одяг природних кольорів, натуральний якісний матеріал і фурнітура. Тому не варто захоплюватися яскравими принтами та великою кількістю прикрас. Лаконічний образ підходить для будь-яких випадків – і на свято, і на кожен день. В гардеробі кожної жінки за 50 має переважати колір пастельних тонів. Якщо хочеться темних відтінків, можна додати синій і коричневий кольори, від чорного в такому віці стилісти рекомендують утримуватися.

Секрет №4: виразні прикраси з якісного натурального матеріалу

Звісно, класика жанру для пані, якій за 50 років – це перли, діаманти й дорогоцінні метали. Але мінімалістична мода сьогодення передбачає також якісну недорогу біжутерію, прикраси з напівдорогоцінного каміння, дерева та шкіри. Дуже важливо, щоб ваша прикраса підкреслювала, а не спотворювала образ, а природні матеріали чи якісна біжутерія чудово впораються із цим завданням.

Секрет №5: не припиняйте експерименти зі своїм образом

Дослухайтеся до всіх порад і рекомендацій, але довіряйте лише своєму смакові та внутрішнім відчуттям. Щоб мати неперевершений та елегантний вигляд, ви маєте почуватися комфортно в тому, що носите. Тоді будь-яка річ, навіть досить проста, підкреслюватиме вашу природну красу. Також приділяйте увагу деталям для свого образу. Влучно підібраний браслет чи сумочка зможуть увиразнити ваш повсякденний стиль або зробити приголомшливою святкову сукню.

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