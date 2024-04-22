Топ-5 стильних стрижок для жінок за 50: омолоджують, довго тримають форму, додають об'єму

Щоб омолодитися і повністю оновити образ, стилісти рекомендують жінкам за 50 звернути увагу на ці топові стрижки. Бо кожна з них закриває відразу декілька потреб: омолоджує, коригує риси обличчя, оновлює образ і робить волосся об’ємним та візуально густішим. Розповідаємо, які п’ять найактуальніших омолоджувальних зачісок для жінок за 50.

Асиметрична стрижка

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Це класична омолоджувальна зачіска для жінок, які хочуть оновити образ, зробити його сучасним та грайливим. Існує безліч варіантів асиметричних стрижок: піксі, каскад, паж, біксі, каре тощо. Головне, така зачіска робить слабке волосся густішим та здоровішим, створюючи потрібний об’єм. А на укладку такої стрижки зовсім не треба витрачати часу. Текстурні пасма самі лягають у правильну форму після миття голови.

Боб з косим чубчиком

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Це еталонна стрижка, яку обожнюють всі жінки світу, тому стилісти обов’язково рекомендують робити її п’ятдесятирічним жінкам. Зачіска робить волосся об’ємним, візуально густішим та здоровішим. А косий чубчик вигідно акцентує очі, приховавши вікові зміни на шкірі, та прибере непотрібний об’єм у нижній частині лиця.

Біксі

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Це текстурна омолоджувальна стрижка для слабкого волосся, що втратило об’єм. Таку зачіску варто робити тим жінкам, які бажають додати до свого образу легкості та грайливості. А косий чубчик допоможе приховати всі недоліки шкіри і зробить образ стильним та розкішним.

Помпадур

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Така стрижка підійде рішучим та сміливим жінкам, які не бояться кардинально змінити свій образ. За рахунок ефектного об’єму верхівки кожна жінка почуватиметься стильною та легкою водночас. Стрижка досить просто укладається. Достатньо верхні пасма легенько збити руками – і ваш вражаючий елегантний образ готовий.

Текстурована піксі

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: Freepik

Це топова омолоджувальна зачіска, яка не виходить з трендів уже кілька років поспіль і не збирається здавати своїх позицій. Вона омолоджує, робить локони візуально густішими та здоровішими, тому стане ідеальним варіантом для жінок за 50. Текстуровані пасма у такій зачісці гарно відростають, після миття лягають у правильну форму, тому стрижка абсолютно не потребує укладання.

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