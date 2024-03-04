Топ-5 стрижок для жінок зрілого віку з тонким волоссям: омолоджують і додають локонам об’єму

Ці стрижки закривають відразу кілька проблем, тому стилісти рекомендують вибирати саме такі зачіски.

З віком тонке волосся перетворюється на справжню проблему. Оскільки для таких локонів вкрай важко підібрати стрижку, яка б підкреслювала красу, омолоджувала й додавала об’єму. Модні експерти рекомендують усім жінкам за 50 звернути увагу на ультрасучасні зачіски, які закривають ряд проблем. Такі стрижки надають волоссю візуальної густоти, омолоджують і створюють ефектний образ. Розповідаємо, які п’ять стрижок будуть ідеальним вибором для жінок за 50.

Боб із тупим зрізом

Які стрижки надають об'єму тонкому волоссю / Фото: pixabay.com

Це універсальна стрижка, що є топовою у списку омолоджувальних. Що не дивно, за рахунок своєї техніки вона надає волоссю об’єму та природнього сяйва, а загальному образові – досконалої краси.

Піксі для кучерявого волосся

Які стрижки надають об'єму тонкому волоссю / Фото: pixabay.com

Якщо ви маєте кучеряве чи хвилясте волосся, тоді ця стрижка саме для вас. Вона гарно структуруватиме ваші локони, надасть їм об’єму і здорового сяяння. Така зачіска абсолютно не потребує укладання, достатньо легенько збити локони руками, щоб надати їм правильної форми.

Текстурована піксі

Які стрижки надають об'єму тонкому волоссю / Фото: pixabay.com

За рахунок техніки градуювання ваші локони набудуть об’єму в потрібних місцях. До того ж, ця стрижка має омолоджувальний ефект, здатна удосконалити ваш образ, зробивши його стильним та яскравим.

Асиметричний боб

Які стрижки надають об'єму тонкому волоссю / Фото: pixabay.com

Ця стрижка перебуває на модному олімпі не один десяток років і не збирається здавати своїх позицій. Оскільки зачіска вирішує одразу кілька проблем. Вона надає об’єму та здорового блиску тонкому пошкодженому волоссю, омолоджує і здатна повністю змінити ваш образ. Тому ця стрижка підходить для впевнених жінок, які хочуть кардинально змінити свій аутфіт.

Об’ємний лоб

Які стрижки надають об'єму тонкому волоссю / Фото: pixabay.com

Це елегантна стрижка, яка підходить для тонкого волосся середньої довжини. Її називають еталонною, бо вона полюбилася світовим зіркам і представницям аристократії. Що не дивно, оскільки зачіска надає об’єму за рахунок градуювання пасом і не потребує укладання.

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