Топ-5 стрижок для жінок зрілого віку з тонким волоссям: омолоджують і додають локонам об’єму

Ці стрижки закривають відразу кілька проблем, тому стилісти рекомендують вибирати саме такі зачіски.
З віком тонке волосся перетворюється на справжню проблему. Оскільки для таких локонів вкрай важко підібрати стрижку, яка б підкреслювала красу, омолоджувала й додавала об’єму. Модні експерти рекомендують усім жінкам за 50 звернути увагу на ультрасучасні зачіски, які закривають ряд проблем. Такі стрижки надають волоссю візуальної густоти, омолоджують і створюють ефектний образ. Розповідаємо, які п’ять стрижок будуть ідеальним вибором для жінок за 50.
Боб із тупим зрізом
Це універсальна стрижка, що є топовою у списку омолоджувальних. Що не дивно, за рахунок своєї техніки вона надає волоссю об’єму та природнього сяйва, а загальному образові – досконалої краси.
Піксі для кучерявого волосся
Якщо ви маєте кучеряве чи хвилясте волосся, тоді ця стрижка саме для вас. Вона гарно структуруватиме ваші локони, надасть їм об’єму і здорового сяяння. Така зачіска абсолютно не потребує укладання, достатньо легенько збити локони руками, щоб надати їм правильної форми.
Текстурована піксі
За рахунок техніки градуювання ваші локони набудуть об’єму в потрібних місцях. До того ж, ця стрижка має омолоджувальний ефект, здатна удосконалити ваш образ, зробивши його стильним та яскравим.
Асиметричний боб
Ця стрижка перебуває на модному олімпі не один десяток років і не збирається здавати своїх позицій. Оскільки зачіска вирішує одразу кілька проблем. Вона надає об’єму та здорового блиску тонкому пошкодженому волоссю, омолоджує і здатна повністю змінити ваш образ. Тому ця стрижка підходить для впевнених жінок, які хочуть кардинально змінити свій аутфіт.
Об’ємний лоб
Це елегантна стрижка, яка підходить для тонкого волосся середньої довжини. Її називають еталонною, бо вона полюбилася світовим зіркам і представницям аристократії. Що не дивно, оскільки зачіска надає об’єму за рахунок градуювання пасом і не потребує укладання.
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