Топ-6 стрижок, що омолоджують: модні зачіски, які пасують абсолютно всім жінкам

Щоб оновити свій образ і скинути кілька зайвих років, можна просто підібрати правильну стрижку, яка підходитиме до типу обличчя і структури волосся. Такі зачіски здатні як повністю змінити образ, так і освіжити його, приховавши вікові зміни і підкресливши природню красу. Розповідаємо, які омолоджуючі стрижки пропонують модні експерти цього року.

Сучасна об'ємна стрижка піксі

Стрижки, що омолоджують і пасують всім жінкам / Фото: pixabay.com

Ця зачіска очолює список омолоджуючих стрижок, що не дивно. Оскільки вона надає об’єму тонкому та ослабленому волоссю, робить обличчя відкритим, а загальний образ стильним. Зачіска має короткі пасма на маківці і довгі на потилиці, підходить для пані з овальним чи круглим лицем.

Багатошаровий боб

Стрижки, що омолоджують і пасують всім жінкам / Фото: pixabay.com

Таку стрижку можна робити як на коротке волосся, так і на локони середньої довжини. Зачіска створює легкий та грайливий образ, підкреслюючи красу очей, і водночас приховує зморшки на верхній частині обличчя. Стрижка пасує абсолютно всім жінкам, незалежно від віку, типу обличчя і структури волосся.

Асиметричний боб

Стрижки, що омолоджують і пасують всім жінкам / Фото: pixabay.com

Ця стрижка робиться як на коротке, так і на середнє волосся, має градуйовані пасма різної довжини. За рахунок цього створюється легкий природній об’єм і динаміка образу. Така зачіска пасуватиме власницям видовженого обличчя і будь-якого типу волосся.

Боб-каре

Стрижки, що омолоджують і пасують всім жінкам / Фото: pixabay.com

Це класичний варіант стрижки боб із заокругленими пасмами всередину. Така зачіска робить локони сильними та густими, підходить для прямого здорового волосся. Стрижка акцентує увагу на лінії шиї, видовжує лице, тому підійде для власниць квадратного чи прямокутного обличчя.

Подовжене каре

Стрижки, що омолоджують і пасують всім жінкам / Фото: pixabay.com

Цю зачіску можна вважати універсальною, бо вона підходить абсолютно всім жінкам. Якщо ви не бажаєте кардинально змінювати свій стиль і довжину волосся, тоді ця стрижка саме для вас. Вона освіжає образ, приховує вікові зміни на обличчі та увиразнює природню красу.

Стрижки з чубчиком

Стрижки, що омолоджують і пасують всім жінкам / Фото: pixabay.com

Ці стрижки ідеально підходять для тих, хто бажає скоригувати лінії обличчя та омолодитися. Адже за рахунок чубчика можна приховати вікові зміни на шкірі обличчя, високе чоло тощо. Чубчик має багато варіантів, він може бути градуйованим, асиметричним, прямим, набік чи густим. Стрижки з чубчиком личитимуть будь-якій жінці, незалежно від структури волосся і типу обличчя.

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