Топ-7 порід собак для походів: витривалі компаньйони для активного відпочинку

Не всі собаки однаково добре підходять для тривалих прогулянок у горах чи лісах. Водночас є породи, які мають природну витривалість, силу та енергію, щоб долати великі відстані разом із людиною.

Про це повідомило видання Parade Pets.

За словами сертифікованої дресирувальниці Ніколь Елліс, багато собак навіть більше за людей люблять активні прогулянки на свіжому повітрі. Втім, саме правильний вибір породи визначає, наскільки комфортною буде така спільна активність.

До переліку найкращих компаньйонів для походів експертка включила сім порід:

Лабрадор-ретривер залишається одним із найпопулярніших виборів для походів. Ці собаки мають добре розвинену мускулатуру, витривалість і легко навчаються. Вони схильні триматися поруч із господарем і добре переносять різні умови, зокрема маршрути з водоймами, оскільки є природженими плавцями.

Чорноротий кур вважається менш відомою, але дуже витривалою породою. Такі собаки мають сильну статуру, добре працюють у складних умовах і можуть долати великі відстані. Їх також використовують як службових і пошуково-рятувальних собак.

Вижла — це порода, яку виводили для тривалих фізичних навантажень. Вона відрізняється легкою статурою, швидкістю та здатністю довго пересуватися без втоми. Такі собаки потребують регулярної активності та формують тісний зв’язок із власником.

Австралійський пастуший собака має репутацію витривалого та дуже працездатного. Його вивели для роботи в складних умовах, тому він добре пристосований до тривалих походів. Водночас ця порода потребує постійної активності, інакше може проявляти небажану поведінку через нестачу навантаження.

Шетландська вівчарка відрізняється меншими розмірами, однак компенсує це енергійністю та кмітливістю. Вона добре підходить для активних прогулянок і помірних походів, легко навчається та швидко реагує на команди.

Англійський фоксхаунд — порода, створена для тривалого бігу. Такі собаки мають високу витривалість і потребують значних фізичних навантажень. Вони найкраще підходять для досвідчених власників, які можуть забезпечити їм регулярну активність.

Новошотландський ретривер (толлер) поєднує компактний розмір і високу енергійність. Ці собаки добре почуваються як на суші, так і у воді, що робить їх універсальними для походів різної складності. Вони активні, розумні та орієнтовані на взаємодію з людиною.

