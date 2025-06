Топ-9 продуктів які знижують артеріальний тиск: перелік

Артеріальний тиск.

Існують як неконтрольовані, так і контрольовані фактори, що впливають на підвищений кров’яний тиск. Важливу роль у контролі гіпертонії відіграє те, що ми споживаємо. Є продукти, що підвищують тиск, а є ті, які навпаки впливають на його зниження.

Які продукти гарні для зниження кров'яного тиску, повідомляє Eat This, Not That.

“Високий кров'яний тиск або гіпертонія може бути спричинений різними факторами. Зокрема, генетикою, віком, способом життя та супутніми захворювання - ожирінням, діабетом, хворобою нирок. Стрес, відсутність фізичної активності та дієта з високим вмістом солі, цукру та жирів також можуть сприяти підвищенню рівня кров'яного тиску”, - пояснює Маріанела Аресес, докторка медичних наук, кардіологиня Центру довголіття Прітікіна.

З її слів, дієта відіграє вирішальну роль у контролі кров'яного тиску. Адже продукти з високим вмістом натрію, насичених жирів і доданого цукру можуть підвищити кров'яний тиск. Натомість дієта, багата на фрукти, овочі, цільнозернові продукти та пісні білки, може допомогти знизити кров'яний тиск, забезпечуючи організм необхідними поживними речовинами - калієм, магнієм і клітковиною.

Продукти, що допоможуть знизити високий кров’яний тиск:

Зелень

Зелень, шпинат, капуста - багаті на калій, який допомагає збалансувати рівень натрію в організмі.

Ягоди

Ці солодкі ласощі можуть допомогти серцю. Полуниця, чорниця та малина містять багато антиоксидантів. Зокрема, флавоноїдів, які можуть допомогти знизити кров’яний тиск.

Цільнозернові продукти

Зернові дуже корисні для здоров’я серця. Особливо - овес, який містить розчинну клітковину, яка може допомогти знизити рівень холестерину.

Банани

Ці фрукти - чудове джерело калію, яке допомагає підтримувати баланс натрію.

Жирна риба

Оселедець, скумбрія, лосось і сардини чудово підходить для здорового харчування. Вони багаті на омега-3 жирні кислоти, які можуть зменшити запалення та знизити кров’яний тиск.

Буряк

Цей овоч містить нітрати, які можуть допомогти розслабити кровоносні судини та покращити кровотік.

Часник

Часник відомий своєю здатністю підвищувати рівень оксиду азоту, що допомагає розслабити кровоносні судини.

Бобові

Квасоля, сочевиця, нут, чорна квасоля є чудовими джерелами для збільшення споживання клітковини та рослинного білка. Дослідження показали зв’язок споживання бобових зі зниженням систолічного та діастолічного артеріального тиску.

Горіхи та насіння

Горіхи та насіння у помірних кількостях - чудове джерело корисних жирів. Також вони додають трохи білка та клітковини до вашого раціону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з чим треба пити чай, аби знизити артеріальний тиск.