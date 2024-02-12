Топ-9 трендових суконь весна-літо 2024: вишукані, бюджетні й невимовно розкішні

Стилістка назвала моделі суконь, які обов’язково повинні бути в гардеробі цього сезону.
В гардеробі кожної дівчини напевно дуже багато суконь. І це не предмет розкоші, а вкрай необхідна річ. Адже сукні – це атрибут краси, елегантності та впевненості у собі для кожної представниці прекрасної статі. В цьому сезоні стилісти пропонують безліч варіантів суконь, на будь-який смак та гаманець, адже строгих обмежень немає. Розповідаємо, які сукні будуть найактуальнішими весною-влітку 2024, посилаючись на сторінку в Instagram стилістки Наталії Москаленко.
Які варіанти суконь будуть у трендах сезону весна-літо 2024
Стилістка назвала аж дев’ять моделей, які будуть на піку популярності цього сезону. Експертка рекомендує всім модницям звертати увагу саме на ці варіанти, щоб створити досконалий образ на будь-які випадки життя.
- Білі мінімалістичні сукні, які мають розкішний вигляд завдяки своєму чистому кольору.
- Міні-сукні з атласних та трикотажних матеріалів – від бюстьє до бодіконів, що облягають фігуру.
- Обов’язковий весняний аутфіт – сукня з квітковим принтом міді та максі довжини.
- Мінімалістичні сукні будь-якої довжини та силуетів у стилі дев’яностих.
- Асиметричні сукні без декору і з яскравими елементами.
- Сукні з паєтками не лише для вечірок, а також на кожен день.
- Мереживні сукні різної довжини з мінімальною кількістю чи взагалі без декору.
- Напівпрозорі чи повністю прозорі сукні – від вечірніх до вуличного стилю.
- Всі сукні припилених червоних відтінків.
Коли варто носити сукні: поради стилістки
У кожної жінки повинно бути в гардеробі декілька суконь – на прогулянку, в офіс, на побачення й урочисту подію. У сукні кожна жінка має вишуканий і розкішний вигляд, незалежно від того, яку модель вона вибрала.
Сукня дарує жіночність, відчуття свободи та розкоші, дозволяє виразити свою привабливість у повній мірі. Саме в цьому одязі жінка почувається неперевершеною і досконалою. А щоб аутфіт був повністю зібраним, варто також подумати і про взуття. Треба підбирати такі моделі, щоб доповнювали і увиразнювали образ, а не роз’єднували його.
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