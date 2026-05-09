Топ несподіваних речей, які глушать Wi-Fi вдома

Якість домашнього Інтернету часто залежить не від провайдера, а від розташування обладнання.

Невдале розміщення Wi-Fi-роутера може послаблювати сигнал

Невдале розміщення Wi-Fi-роутера може послаблювати сигнал / © Associated Press

Навіть за нормальної швидкості від провайдера домашній Wi-Fi може працювати нестабільно через речі, які буквально оточують роутер у приміщенні.

Про це пише SlashGear.

Що заважає роботі Wi-Fi

  • Техніка, що працює у діапазоні 2,4 ГГц, здатна створювати завади. До таких пристроїв належать мікрохвильові печі, деякі камери спостереження та бебі-монітори. Якщо є можливість, їх краще переводити на інші частоти або розміщувати подалі від роутера.

  • Стіни теж мають значення. Щільні бетонні або цегляні перегородки суттєво знижують дальність покриття. У багатокімнатних квартирах для розширення сигналу найчастіше допомагають репітери або mesh-системи.

  • Металеві поверхні – окрема проблема. Вони не пропускають, а відбивають радіохвилі, тому роутер не варто ставити біля дзеркал чи енергозберігальних вікон із металевим шаром у конструкції.

  • Неочевидний ворог Wi-Fi — вода. Великі ємності, наприклад акваріуми, резервуари або бойлери, можуть поглинати хвилі й створювати «мертві» ділянки передачі сигналу.

  • На роботу мережі впливають і сусідні Wi-Fi-точки. Коли кілька роутерів працюють на однаковому каналі, частоти перенавантажуються й швидкість падає. Допомагає автоматичне перемикання на менш завантажений канал або використання діапазону 5 чи 6 ГГц.

  • Ще один фактор — Bluetooth-пристрої. Велика кількість колонок, навушників або бездротових мишок створює додатковий шум у тому самому діапазоні. Якщо можливість є, частину таких пристроїв краще вимикати або підключати дротовим способом.

  • Не варто забувати й про телевізор. Металеві деталі в конструкції та бездротові модулі можуть частково поглинати сигнал, особливо якщо роутер стоїть поруч або за екраном. Найкраще відсунути маршрутизатор від тумби чи ТВ-панелі на декілька метрів.

Раніше повідомлялося, що вимкнення роутера на ніч не економить електроенергію, адже сучасні пристрої споживають лише 10-12 Вт і розраховані на цілодобову роботу. Побоювання щодо шкідливого випромінювання — міф: його рівень нижчий, ніж у фена.

