Топ несподіваних речей, які глушать Wi-Fi вдома
Якість домашнього Інтернету часто залежить не від провайдера, а від розташування обладнання.
Навіть за нормальної швидкості від провайдера домашній Wi-Fi може працювати нестабільно через речі, які буквально оточують роутер у приміщенні.
Про це пише SlashGear.
Що заважає роботі Wi-Fi
Техніка, що працює у діапазоні 2,4 ГГц, здатна створювати завади. До таких пристроїв належать мікрохвильові печі, деякі камери спостереження та бебі-монітори. Якщо є можливість, їх краще переводити на інші частоти або розміщувати подалі від роутера.
Стіни теж мають значення. Щільні бетонні або цегляні перегородки суттєво знижують дальність покриття. У багатокімнатних квартирах для розширення сигналу найчастіше допомагають репітери або mesh-системи.
Металеві поверхні – окрема проблема. Вони не пропускають, а відбивають радіохвилі, тому роутер не варто ставити біля дзеркал чи енергозберігальних вікон із металевим шаром у конструкції.
Неочевидний ворог Wi-Fi — вода. Великі ємності, наприклад акваріуми, резервуари або бойлери, можуть поглинати хвилі й створювати «мертві» ділянки передачі сигналу.
На роботу мережі впливають і сусідні Wi-Fi-точки. Коли кілька роутерів працюють на однаковому каналі, частоти перенавантажуються й швидкість падає. Допомагає автоматичне перемикання на менш завантажений канал або використання діапазону 5 чи 6 ГГц.
Ще один фактор — Bluetooth-пристрої. Велика кількість колонок, навушників або бездротових мишок створює додатковий шум у тому самому діапазоні. Якщо можливість є, частину таких пристроїв краще вимикати або підключати дротовим способом.
Не варто забувати й про телевізор. Металеві деталі в конструкції та бездротові модулі можуть частково поглинати сигнал, особливо якщо роутер стоїть поруч або за екраном. Найкраще відсунути маршрутизатор від тумби чи ТВ-панелі на декілька метрів.
Раніше повідомлялося, що вимкнення роутера на ніч не економить електроенергію, адже сучасні пристрої споживають лише 10-12 Вт і розраховані на цілодобову роботу. Побоювання щодо шкідливого випромінювання — міф: його рівень нижчий, ніж у фена.