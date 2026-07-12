Топ помилок, які перетворять ранкову вівсянку на калорійну бомбу

Вівсянка / © Pixabay

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Вівсянка — популярний продукт для сніданку, адже вона дає енергію та поживні речовини, регулює травлення і багато іншого. Однак деякі помилки під час її приготування перетворюють корисний сніданок на калорійну бомбу.

Про це пише Fit for fun.

Не використовуйте каші швидкого приготування

Як правило, готові каші часто містять такі добавки, як консерванти, підсилювачі смаку або цукор. Вони не тільки шкідливі для здоров’я, але також впливають на відчуття ситості і, отже, на те, скільки ви їсте протягом дня. Тому що для ідеального сніданку не варто використовувати каші швидкого приготування.

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Не робіть занадто великі порції

Завдяки складним вуглеводам вівсяні пластівці забезпечують гарне і тривале насичення. Однак ви можете легко переоцінити кількість, необхідну для відчуття ситості. По-перше, порція вівсяних пластівців у сирому вигляді має менший вигляд, ніж після набухання. Багато людей також недооцінюють, наскільки пізно настає насичення.

Не додаєте свіжі фрукти

Фрукти не лише містять вітаміни, але залежно від сорту також містять багато клітковини. У яблуках, наприклад, багато цінного пектину, який забезпечує тривале відчуття ситості. Якщо ви хочете з’їсти трохи більше вівсянки, бо боїтеся, що не насититеся, вам просто необхідні свіжі фрукти.

Якщо ви добре поснідаєте, то тривалий час будете сповнені енергії й не відчуєте голоду. Той, хто їсть на сніданок прості вуглеводи з цукром, наприклад, у вигляді солодкої випічки — незабаром знову захоче перекусити. Це також пов’язано з тим, що прості вуглеводи і цукор змушують рівень цукру в крові підніматися, а потім знову швидко падати. З іншого боку, домогтися стійкої ситості можна за рахунок поєднання складних вуглеводів, клітковини і білка.

Раніше дієтологи розповіли, які продукти варто прибрати зі сніданку та які альтернативи можуть бути кращими для організму.

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