Топ помилок під час приготування кави, які можуть зіпсувати смак

Кава / © pexels.com

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Помилки у вживанні кави можуть не лише зіпсувати сніданок, а й спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише T4 з посиланням на cnet.com.

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Ось топ поширених помилок, які заважають вам до кінця насолоджуватись напоєм.

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Очистіть свій посуд, але не перестарайтеся з милом

Часто причина криється не в зернах, а у звичайному милі. Навіть найтонший наліт від миючого засобу може зіпсувати смак кави.

Тут є ще один важливий момент — якість води. Адже вона становить близько 98% нашого напою! Використання звичайної водопровідної води може додати небажаних присмаків, адже у ній часто присутні хлор та інші домішки. Експерти радять використовувати фільтровану або бутильовану воду з нейтральним смаком.

Зберігання кави

Часто кажуть, що купувати великі пачки вигідно. Але для кави це, швидше за все, погана ідея. Кавові зерна — не той продукт, який варто брати оптом. Вони швидко втрачають свій аромат під впливом кисню, світла, вологи та тепла.

Спосіб приготування

Щоб знайти свій ідеальний рецепт, почніть з базових налаштуваньі. Спочатку спробуйте регулювати лише кількість води. Тоді орієнтуйтеся на приблизне правило: дві столові ложки меленої кави на кожну чашку води. Звичайно, це лише стартова точка. Смак кави багато в чому залежить від помелу: чим дрібніший помел, тим міцніша кава.

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Раніше ми писали про те, що звичайна чашка кави може заграти новими смаками, якщо замість цукру додати до неї мед. Цей натуральний підсолоджувач не лише пом’якшує гіркоту напою, а й містить антиоксиданти та інші біологічно активні сполуки.

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