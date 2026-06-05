Топ простих способів зменшити вплив "вічних хімікатів" у побуті

Якість та безпечність побутових речей є дуже важливою для здоров’я людини / © Associated Press

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Уникати потрапляння в організм шкідливих хімічних речовин у повсякденному житті непросто. Дослідження свідчать, що люди щодня зазнають впливу великої кількості токсичних сполук, які можуть спричиняти серйозні проблеми зі здоров’ям.

Водночас багато хто не розуміє, як саме уникати небезпечних речовин, пише The Washington Post.

Що рекомендують експерти

Фільтруйте воду

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Забруднена питна вода стає дедалі серйознішою проблемою. Найпростіший спосіб захиститися від свинцю, промислових забруднювачів або «вічних хімікатів» — встановити фільтр для води. Фахівці радять пити фільтровану воду, а не бутильовану, адже дослідження показують, що в ній часто містяться мікропластик та інші домішки.

Замініть пластикові контейнери на скляні

Мікропластик — зростаюча загроза для здоров’я, яку наука лише починає усвідомлювати.

Повністю уникнути його складно, але є просте правило: тримайте пластик подалі від тепла. Висока температура сприяє переходу мікропластику та інших хімічних сполук у їжу.

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Обмежте споживання деяких морепродуктів

Дослідження свідчать, що мікропластик дедалі частіше забруднює рибу та морепродукти.

Експерти радять рідше їсти велику хижу рибу (наприклад, тунця), бо в її тканинах накопичуються важкі метали.

Мінімізуйте використання ароматизаторів

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Освіжувачі повітря, ароматизовані свічки, ефірні олії та запашні мийні засоби створюють приємний запах, але погіршують якість повітря.

Вони можуть виділяти понад 100 хімічних сполук, зокрема формальдегід, бензол та інші леткі органічні речовини, що провокують алергію, проблеми з диханням і головний біль.

Раніше ми писали про те, що трав’яні детокс-чаї та добавки, які обіцяють очищення організму, можуть спричиняти ураження печінки та нирок.

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